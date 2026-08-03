تجدّد الحرائق قرب أثينا مع تدخّل طائرات الإطفاء

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ما زالت الحرائق مستعرة منذ أربعة أيام بالقرب من أثينا، مع تجدّد اشتعال بعض البؤر بالرغم من تراجع هبّات الرياح وإشراك نحو عشر طائرات إطفاء في عمليات إخماد النيران.

بالرغم من إشارة فرق الإطفاء صباح الاثنين إلى تحسّن طفيف في الوضع، أعلن رئيس بلدية مدينة ميغارا الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة “تجدّد بعض الحرائق عصرا” في واحدة من الجبهات الرئيسية لهذه الحرائق التي تطال أساسا الغابات.

وقال بانايوتيس مارغيتيس في تصريح لوكالة فرانس برس “بالرغم من انخفاض سرعة الرياح في المنطقة، ما زالت كانديلي تشهد هبّات رياح وتيارات هوائية تنشأ من الهواء الساخن المتصاعد، وتجدد حرائق”.

وتابع “إلى الآن لا توجد أضرار في منازل أو مؤسسات في كانديلي وآيا سكيبي” في إشارة إلى المنطقتين الأكثر عرضة للخطر، والواقعتين على بعد نحو 50 كيلومترا إلى شمال غرب العاصمة.

ولفت في تصريح للتلفزيون الرسمي إلى أن “اتّجاه النيران يتغيّر باستمرار”، مع اقترابها من “المنطقة الصناعية” في ميغارا، محذّرا من “خطورة هذا الأمر”.

وأكد المكتب الإعلامي لفرق الإطفاء عصرا لفرانس برس “اشتداد الحريق”. لكنه لفت إلى أن ذلك يُعدّ “أمرا طبيعيا، لأن هناك بؤرا ما زالت نشطة”.

– “عدم التراخي” –

صباحا، أشار المتحدث باسم فرق الإطفاء يانيس أرتوبيوس إلى “تحسّن” للأوضاع، لكنه حذّر من “التراخي”.

وقال إن فرق الإطفاء “متيقّظة” على جبهتي كانديلي وآيا سكيبي.

ويتخطى عدد سكان مدينة ميغارا الواقعة إلى الجنوب 20 ألف نسمة.

بشكل إجمالي، جرت تعبئة 450 من عناصر الإطفاء، و22 من فرق الإطفاء الخاصة بالغابات، و126 آلية، إضافة إلى 12 مروحية و16 طائرة قاذفة للمياه، وفق جهاز الإطفاء.

وقال ثيودور ياناروس، الباحث في المرصد الوطني اليوناني، لفرانس برس “إنها بلا أدنى شك واحدة من أسوأ الأزمات المتّصلة بالحرائق التي نواجهها في السنوات الثماني إلى العشر الأخيرة”.

وتراجعت بشكل ملحوظ قوة الرياح التي تجاوزت سرعتها أحيانا 100 كيلومتر في الساعة في الأيام الماضية في هذه المنطقة من أتيكا، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة المتوقّع الأربعاء (حتى 37 درجة مئوية) قد يعقّد الوضع.

واضاف ياناروس أن “المواد القابلة للاشتعال ستجف بسرعة أكبر” وسيصبح خطر اشتعالها أكبر مقارنة بما كانت عليه في بداية حزيران/يونيو.

– “غير مقبول” –

ميدانيا، أصاب الذهول السكان الاثنين من حجم الكارثة التي ضربت الغابات والمناطق الزراعية، لا سيما بساتين الزيتون.

إلى الآن، يبقى ضئيلا جدا عدد المنازل المحترقة، وفق مصوري فرانس برس، في وقت أتى الحريق على الغطاء النباتي للسفوح الجبلية.

وقال كونستانتينوس ماكرينوريس، رئيس بلدية فيليا القريبة من بورتو غيرمينو في تصريح لفرانس برس “إنها كارثة تامة، وما حدث غير مقبول”.

وأضاف بحسرة “لقد عبر الحريق مسافة 45 كيلومترا إلى أن وصل إلى هنا من حيث اشتعل أصلا”، مذكّرا بأن حريقا كان قد دمّر هذه المنطقة في العام 2009.

وأمرت الحماية المدنية صباح الاثنين بإخلاء قرى إضافية قرب كانديلي، على بعد 45 كيلومترا غرب أثينا.

وقال نائب وزير الحماية المدنية وأزمة المناخ كوستاس كاتسافادوس للتلفزيون الرسمي الاثنين إن “المعركة ضد الحرائق غير متكافئة”.

وفي ذروة الموسم السياحي، سيبقى خطر اندلاع حرائق الاثنين “مرتفعا جدا”، عند المستوى الرابع من مقياس من خمسة مستويات، في أتيكا ومنطقة بيوتيا المجاورة، وفق الحماية المدنية.

في المقابل، تمت “السيطرة” على حرائق أخرى أضيق نطاقا في أنحاء البلاد، على غرار الحريق في جزيرة كيفالونيا في البحر الأيوني (غرب)، وفق جهاز الإطفاء.

وتكافح اليونان للأسبوع الثاني على التوالي حرائق أتت على آلاف الهكتارات من الغابات والأحراج والأراضي الزراعية، بعدما كانت حتى الآن بمنأى نسبيا عن الحرائق الكبرى في بداية موسم الصيف، خلافا لفرنسا وإسبانيا.

وخلال أسبوع واحد، احترق أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية في البلاد التي تتأثر بشدة بأزمة المناخ، على غرار مجمل منطقة البحر المتوسط، وفق بيانات نشرتها وسائل إعلام نقلا عن تحليلات برنامج “كوبرنيكوس” الأوروبي.

وقُتل ثلاثة من عناصر الإطفاء أثناء تأدية مهماتهم الأسبوع الماضي، إضافة إلى قائد مروحية دنماركي ومساعده اليوناني لقيا حتفهما الأحد في اصطدام مروحيتهما بأخرى أثناء محاولتهما إخماد النيران في محيط بساثا.

وأوقفت السلطات موظفين اثنين في شركة للكهرباء على صلة بحريق يُعتقد أنه اندلع الجمعة بسبب شرارة انبعثت من كابل كهربائي قرب القرية، وفق وسائل إعلام.

بور-هيس/ع ش-م ن-ود/ب ق