تجمع صناعي صيني يتصدر قائمة مراكز الابتكار العالمية (وكالة أممية)

تفوقت منطقة شنتشن-هونغ كونغ-قوانغتشو في العام 2025 على منطقة طوكيو-يوكوهاما لتصبح أكبر تجمع عالمي في مجال الابتكار، وفقا لتصنيف صادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) التابعة للأمم المتحدة.

ويُفسَّر هذا التغيير من خلال توسيع معايير المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي أصبحت تشمل الاستثمار في رأس المال المُخاطِر.

وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، التي تتعامل مع براءات الاختراع والابتكار، تعتمد سابقا فقط على البيانات المستمدة من طلبات براءات الاختراع والمنشورات العلمية.

وأوضحت المنظمة العالمية للملكية الفكرية الإثنين أن “نشاط الاستثمار في رأس المال المُخاطِر يساعد في فهم كيفية تحويل المعرفة العلمية والتكنولوجية لإنشاء شركات ناشئة، في نهاية المطاف، إلى سلع وخدمات جديدة في السوق”.

بشكل عام، أدى تغيير المنهجية إلى تراجع التجمعات في شرق آسيا، بينما تقدمت التجمعات الأميركية والهندية. أما تجمعات الاتحاد الأوروبي، حيث أسواق رأس المال المُخاطِر أقل نشاطا أحيانا مقارنة بالولايات المتحدة، فقد شهدت تراجعا.

وفي حين تفوقت منطقة شنتشن-هونغ كونغ-قوانغتشو على منطقة طوكيو-يوكوهاما في هذا الجانب المالي، تؤكد المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن “المجموعتين تساهمان بشكل كبير في المنشورات العلمية العالمية وطلبات براءات الاختراع”، إذ تمثلان معا نحو براءة اختراع واحدة من كل خمسة طلبات في جميع أنحاء العالم.

وفقا لهذا التصنيف الجديد، تجاوزت منطقة سان خوسيه-سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) بكين وسيول وشنغهاي-سوتشو لتحتل المرتبة الثالثة. وعند قياس الابتكار بالنسبة للسكان، تُعتبر المنطقة الأميركية الأكثر ابتكارا، تليها كامبريدج (بريطانيا).

وارتفعت لندن من المرتبة 21 إلى 8، كما قفزت بنغالور (الهند) من المرتبة 56 إلى 21 بفضل الاستثمار في رأس المال المُخاطِر.

وقال المدير العام للمنظمة دارين تانغ “تشكل تجمعات الابتكار العمود الفقري لأنظمة الابتكار الوطنية القوية، مما يساعد في ترسيخ الفكرة في السوق ويساهم في تعزيزها”.

وتنتشر أفضل 100 منطقة تجمع ابتكاري في 33 اقتصادا حول العالم، حيث تلتقي “أفضل الجامعات والباحثين والمخترعين ورؤوس الأموال المُخاطِرة وشركات البحث والتطوير لدفع الأفكار الثورية إلى الأمام”، بحسب منظمة الويبو.

وعلى مستوى الدول، حافظت الصين على صدارتها للعام الثالث على التوالي، بوجود 24 تجمعا ضمن قائمة أفضل 100، تلتها الولايات المتحدة مع 22 تجمعا.

تصنيف أفضل 15 تجمعا للابتكار في 2025:

شنتشن-هونغ كونغ-قوانغتشو (الصين)

طوكيو-يوكوهاما (اليابان)

سان خوسيه-سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)

بكين (الصين)

سيول (كوريا الجنوبية)

شنغهاي-سوتشو (الصين)

مدينة نيويورك (الولايات المتحدة)

لندن (بريطانيا)

بوسطن-كامبريدج (الولايات المتحدة)

لوس أنجلس (الولايات المتحدة)

أوساكا-كوبي-كيوتو (اليابان)

باريس (فرنسا)

هانغتشو (الصين)

سان دييغو (الولايات المتحدة)

نانجينغ (الصين)

