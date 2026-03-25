تحالف اليسار يفوز في الانتخابات الدنماركية لكن دون الحصول على الأغلبية

قالت الاشتراكية الديموقراطية ميته فريدريكسن إنها “مستعدة لتولي” منصب رئيسة وزراء الدنمارك مجددا، رغم التراجع الحاد الذي شهده حزبها في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الثلاثاء والتي شهدت تقدم الكتلة اليسارية لكن دون الحصول على الأغلبية.

وبحصولهم على 21,9% من الأصوات، وصل الاشتراكيون الديموقراطيون إلى أدنى مستوى لهم منذ العام 1903، وهو بعيد جدا عن نسبة 27,5% التي حققوها عام 2022.

وقالت فريدريكسن التي تقود الحكومة منذ العام 2019 “توقعنا أن نخسر بعض الأصوات، فهذا أمر طبيعي عندما تترشح للمرة الثالثة” مضيفة “بالطبع، أشعر بالأسف لأننا لم نحصل على المزيد من الأصوات”.

وفازت الأحزاب الخمسة المنتمية إلى كتلة اليسار بـ 84 مقعدا من أصل 179 في البرلمان، ما يعني أنها لم تحقق الأغلبية المطلقة. أما أحزاب اليمين الستة، فحازت 77 مقعدا.

وصرحت رئيسة الوزراء البالغة 48 عاما “ما زلت مستعدة لتولي مسؤوليات رئيس وزراء الدنمارك خلال السنوات الأربع المقبلة”.

وفاز حزب المعتدلون (وسط) بقيادة وزير الخارجية لارس لوك راسموسن بـ 14 مقعدا، وبالتالي سيؤدي دورا حاسما في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، والتي من المتوقع أن تكون صعبة.

وأقرت فريدريكسن بأنه “لا يوجد ما يشير إلى أنه سيكون من السهل تشكيل حكومة”.

وأصبح حزب الشعب الاشتراكي ثاني أكبر حزب في البلاد للمرة الأولى في تاريخه بحصوله على 11,6% من الأصوات.

– صعود اليمين المتطرف –

أما حزب الشعب الدنماركي، وهو حزب يميني متطرف مناهض للهجرة كان له تأثير طويل الأمد على السياسة الدنماركية قبل سقوطه عام 2022، فزاد أصواته ثلاث مرات، وحصل على حوالى 9,1% من الأصوات.

وتقول المحللة السياسية في صحيفة “بوليتيكن” اليومية إليزابيث سفان لوكالة فرانس برس إن فريدريكسن تتحلى بصفات قيادية جعلتها تتصدى لمطامع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غرينلاند.

وأوضحت سفان “إنها شخصية جامعة في عالم مليء بانعدام الأمن، والدنماركيون قلقون، فهناك غرينلاند وأوكرانيا والطائرات المسيرة” التي حلقت فوق الدولة الاسكندنافية.

وكان أحد شعارات حملتها الانتخابية “رئيسة وزراء يمكن الاعتماد عليها”.

– غرينلاند –

وقد ترجح المقاعد المخصصة لسكان غرينلاند وجزر فارو، وهما منطقتان تتمتعان بالحكم الذاتي تابعتان لمملكة الدنمارك، حيث ترسل كل منهما عضوين إلى البرلمان الدنماركي، كفة الميزان، وكذلك الأعضاء المعتدلون في حزب راسموسن.

في نوك، عاصمة غرينلاند في القطب الشمالي، حظيت الحملة الانتخابية باهتمامٍ يفوق المعتاد، إذ يتنافس أكثر من عشرين مرحا على المقعدين المتاحين.

وقال رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن لوكالة فرانس برس “هذه أهم انتخابات للبرلمان الدنماركي ولغرينلاند في التاريخ”.

وركزت الحملة الانتخابية في هذا البلد المزدهر الذي يبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة، بشكل أساسي على قضايا محلية كارتفاع تكاليف المعيشة، ونظام الرعاية الاجتماعية، والبيئة.

وكان نموذج الزراعة المكثفة الدنماركي، ولا سيما تربية الخنازير، محوريا في الحملة الانتخابية.

وفي مواجهة اليمين المتطرف القوي منذ أواخر التسعينات، برزت قضية الهجرة أيضا كقضية رئيسية، حيث أيد الحزب الاشتراكي الديموقراطي حملة جديدة للحد من الهجرة من خلال 18 مقترحا جديدا.

وتجري الدنمارك وغرينلاند حاليا محادثات مع الولايات المتحدة حول مستقبل هذه الجزيرة القطبية الشمالية التي تحظى بحكم ذاتي، والتي يرى ترامب أنها بالغة الأهمية لـ”الأمن القومي” الأميركي.

