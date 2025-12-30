The Swiss voice in the world since 1935
تحالف تقوده السعودية في اليمن: شحنة وصلت إلى ميناء يمني كانت تحتوي على أسلحة وذخيرة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن شحنة قادمة من الإمارات إلى ميناء المكلا في جنوب اليمن كانت بها حاويات محملة بأسلحة وذخائر.

وجاء ذلك ردا على بيان نفت فيه الإمارات وجود أي أسلحة في الشحنة، مؤكدا أنها كانت متوجهة إلى القوات الإماراتية.

وأفاد التحالف بأنه يملك معلومات تفيد بأن هذه الأسلحة كانت ستنقل وستوزع على مناطق في حضرموت باليمن.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي – إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

