تحالف تقوده السعودية يعلن استهداف مواقع تابعة للحوثيين في الحديدة باليمن

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24 يوليو تموز (رويترز) – قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه نفذ اليوم الجمعة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية لجماعة الحوثي في مدينة الحديدة باليمن، مشيرا إلى أن هذه المواقع استخدمت لتهديد السفن التجارية.

وأفادت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثي بأن السعودية أصابت منشآت تابعة لشركة الاتصالات الحكومية في مدينة الحديدة. وأضافت القناة أن القوات السعودية استهدفت جزيرة كمران قبالة الساحل الغربي لليمن.

وأوضح تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، في بيان “أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة وأن جميع الموانئ اليمنية بما فيها (الحديدة ورأس عيسى والصليف) مفتوحة أمام الملاحة البحرية، وتعمل على استقبال السفن التجارية الخاصة بنقل المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء”.

وأكد التحالف أنه سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سفنه ومصالح السعودية وأنه سيرد “دون تهاون” إذا واصل الحوثيون ما وصفها بأنها “أعمال عدائية”.

وقالت وزارة الخارجية التابعة للحوثيين في اليمن اليوم الجمعة إن الهجمات تمثل بداية مرحلة “التصعيد بالتصعيد” وحمّلت السعودية مسؤولية أي تطورات قد تترتب عليها.

وخاضت السعودية حربا استمرت سبع سنوات في اليمن بدءا من عام 2015، بعدما سيطرت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على العاصمة وأطاحت بالحكومة المعترف بها دوليا من السلطة.

وأوقفت هدنة مبرمة عام 2022 معظم الاشتباكات الكبرى في صراع أودى بحياة مئات الألوف جراء العنف والجوع والأمراض.

لكن الهدنة تلقت ضربة بعد استهداف الحوثيين مطارا سعوديا في 13 يوليو تموز وإعلانهم فرض حصار بحري على المملكة وما أعقب ذلك من استهداف ناقلتي نفط سعوديتين أمس الخميس، وهو الهجوم الذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه.

وقال الحوثيون إن الهجوم على المطار جاء ردا على هجوم سعودي استهدف مطارا خاضعا لسيطرتهم، وإن الحصار البحري هو رد على ما وصفوه “بالحصار” السعودي على اليمن، وهو ما تنفيه السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلا عن مصدر رسمي في الهيئة العامة للنقل أن سفينة سعودية، هي “ماسا”، تعرضت لأضرار طفيفة في هيكلها إثر هجوم في أثناء إبحارها في البحر الأحمر اليوم الجمعة.

وأضافت واس أن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها بعد أن أكدت عمليات الفحص سلامتها وسلامة طاقمها.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه التقارير.

(تغطية صحفية محمد الغباري وإيناس العشري – إعداد محمد أيسم ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)