مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

تحالف لمنظمات المجتمع المدني يطالب بالإفراج عن ناشط مصري بارز

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

(رويترز) – طالب تحالف لمنظمات المجتمع المدني المصرية والدولية يوم الخميس بالإفراج عن الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح بعد أن أشار محاميه إلى أنه قد يظل قيد الاحتجاز حتى 2027.

كان مطور البرمجيات والمدون المصري البريطاني عبد الفتاح يأمل في الإفراج عنه يوم الأحد بعد قضاء خمس سنوات في السجن منذ اعتقاله آخر مرة في 2019.

وفي 2021، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد مشاركته منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن محامي عبد الفتاح قال هذا الشهر إن السلطات لا تعتزم ضم فترة الحبس الاحتياطي إلى فترة الحكم.

وقال تحالف من 59 منظمة من منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في بيان مشترك إن عدم إطلاق سراح عبد الفتاح يوم 29 سبتمبر أيلول يعد انتهاكا لقانون الإجراءات الجنائية المصري.

ولم تعلق السلطات على تاريخ الإفراج عن عبد الفتاح ولم ترد على طلب للتعليق.

وذكرت والدة عبد الفتاح، ليلى سويف، لرويترز أنها كانت تخطط للذهاب إلى ابنها يوم الأحد في زيارة شهرية، وإنه في الزيارة السابقة “كان يتصرف وكأنه سيُفرج عنه”.

وقالت في مقابلة بالقاهرة “طلب مني منذ شهر أن أتوقف عن إحضار الكتب من أجل إفراغ زنزانة السجن”.

وأضافت “تعودنا على التصرف كما لو أن الأمور ستجري على النحو الصحيح، وعندما لا يحدث ذلك، نحتج”.

وبرز عبد الفتاح خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وسُجن عبد الفتاح عدة مرات منذ 2014، وبات رمزا لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين تقول جماعات حقوق الإنسان إنهم سُجنوا في حملة قمع استهدفت المعارضين من مختلف ألوان الطيف السياسي.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الأمن والاستقرار لهما الأولوية وإن الدولة تتخذ خطوات لضمان حقوق مواطنيها.

وفي 2022، وبعد وفترة وجيزة من حصوله على الجنسية البريطانية، جذب علاء عبد الفتاح انتباه العالم بإعلان إضرابه عن الطعام تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27)

وقالت عائلته إنه كان على وشك الموت حينما أوقف الإضراب.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
131 إعجاب
97 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
31 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية