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تحديث مرتبط بسلامة مركبات “تيسلا” يطال 1,8 مليون سيارة

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يتعين على شركة “تيسلا” الأميركية المصنعة للسيارات الكهربائية تحديث برمجية قد تكون معيبة في أكثر من 1,8 مليون سيارة، على خلفية مخاطر حصول حوادث مرتبطة بقفل غطاء المحرك، بحسب الإدارة الوطنية الأميركية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA).

في 25 آذار/مارس، بدأت شركة تيسلا تحقيقاً إثر شكاوى من عملاء بشأن الفتح غير المقصود لغطاء المحرك في بعض مركباتها من طرازي “3” و”واي” في الصين، وفق ما أفادت الوكالة عبر موقعها.

في منتصف نيسان/أبريل، حددت تيسلا عيباً في مفتاح القفل قد يمنع إبلاغ السائق بفتح غطاء المحرك.

وتشير هيئة السلامة المرورية إلى أن قيادة مركبة بغطاء محرك غير مغلق قد يعيق رؤية السائق في حالة الفتح عن طريق الخطأ، ما يزيد من مخاطر وقوع حوادث.

ونتيجة لذلك، يتعين على شركة تيسلا تقديم تحديث من بُعد للبرمجية المعنية يشمل حوالى 1,85 مليون مركبة. ويتعلق هذا الإجراء بالطرازات “اس” و”اكس” و”3″ المصنعة منذ عام 2021، ومركبات طراز “واي” المصنعة منذ عام 2020.

وهذه ليست أول مرة تواجه فيها شركة صناعة السيارات الكهربائية مشكلة برمجية. ففي كانون الأول/ديسمبر، اضطرت تيسلا إلى تحديث نحو مليوني مركبة في الولايات المتحدة وكندا لمواجهة خطر الاصطدام المتزايد المرتبط بنظام “القيادة الآلية”، وهو نظام مثير للجدل يساعد على القيادة.

ليم/جك/رك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية