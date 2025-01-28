تحديد 26 شباط/فبراير موعدا لإطلاق أول رحلة تجارية لصاروخ “أريان 6” الأوروبي

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أعلنت شركة “أريان سبايس” الثلاثاء أن المهمة التجارية الأولى لصاروخ “أريان 6” الأوروبي الذي سيحمل خلالها قمرا اصطناعيا للمراقبة العسكرية، ستُجرى في 26 شباط/فبراير 2025، بعدما كانت مُقررة في البداية نهاية 2024 ثم أُعلن أنها ستُنفَّذ بين “منتصف شباط/فبراير ونهاية آذار/مارس”.

وسبق للصاروخ الأوروبي الثقيل “أريان 6” أن أجرى رحلته الافتتاحية في تموز/يوليو 2024، معيدا لأوروبا استقلالها في مجال المهمات الفضائية، رغم فشل الطبقة العليا من الصاروخ في إعادة اختراق الغلاف الجوي في نهاية المهمة.

ستحمل المهمة التجارية الأولى لـ”أريان 6″ قمرا اصطناعيا للمراقبة العسكرية هو “سي اس او-3” (CSO-3)، سيتم وضعه في المدار على ارتفاع 800 كيلومتر.

وهذا القمر الاصطناعي هو الثالث والأخير في إطار برنامج مشترك بين دول أوروبية عدة بقيادة فرنسا، يهدف إلى وضع كوكبة من الأقمار الاصطناعية المخصصة لمراقبة الأرض لأغراض الدفاع والأمن في المدار.

ومن المقرر إطلاق “أريان 6” من كورو في غويانا الفرنسية بتاريخ 26 شباط/فبراير عند الساعة 16,24 بتوقيت غرينتش، على ما أوضحت “أريان سبايس”.

ونقل بيان الشركة عن رئيسها التنفيذي الجديد دافيد كافايوليس قوله “مع عملية الإطلاق هذه التي تخدم قطاع الدفاع الفرنسي واحتياجات مرتبطة بالقدرة لبلدان عدة شريكة، تضمن أريان سبايس لفرنسا وأوروبا وصولا مستقلا إلى الفضاء، خدمةً لجميع مواطنينا”.

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية التي تدير برنامج “أريان 6” وتموّله، قالت في أيلول/سبتمبر إنّ الخلل الذي حصل في نهاية المهمة الأولى للصاروخ حُدّد وتتم معالجته، مؤكدة “عدم وجود أي عامل يحول دون إجراء الرحلة الثانية”.

خلال رحلته الأولى، وضع “أريان 6” نحو عشرة أقمار اصطناعية صغيرة تابعة لجامعات في المدار.

ويتمثل التحدي الذي يواجهه الأوروبيون في الاستمرار بظل وجود شركة “سبايس اكس” الاميركية الكبرى التي تنفذ عمليات إطلاق فضائية مرتين أسبوعيا بفضل صاروخها “فالكون 9” القابل لإعادة الاستخدام.

ماكس/رك/جك