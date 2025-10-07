تحدي “ناسا” في أبوظبي يستقطب 1300 طالب من 185 دولة

استقطب تحدي تطبيقات الفضاء لوكالة “ناسا” الأميركية لهذا العام 411 فريقا، بمجموع أكثر من 1300 طالب من 185 دولة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وقدمّ المشاركون في التحدي مشاريع مبتكرة هدفت إلى استشراف مستقبل الفضاء والتقنيات المستدامة، وترجمة المعرفة العلمية إلى حلول تخدم الإنسانية.

واستضافت مدارس الإمارات الوطنية الفعالية يومي 4 و5 تشرين الأول/أكتوبر، بالتعاون مع “ناسا” ومركز محمد بن راشد للفضاء، بالشراكة مع شركة “آرتشر أفيايشن” ومؤسسة “يونيك وورلد روبوتيكس”. ومن المقرر أن تعلن “ناسا” عن الفرق المتأهلة في التحدي يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل عبر منصتها الرسمية.

