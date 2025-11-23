The Swiss voice in the world since 1935
تحدي دبي للجري يشهد مشاركة 307 آلاف شخص

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

شهد تحدي دبي للجري للعام 2025 مشاركة قياسية الأحد، مع انضمام 307 آلاف شخص للنسخة السابعة من الحدث الرياضي، وفق ما أفاد بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وشارك في التحدي، الذي أقيم في الصباح الباكر في شارع الشيخ زايد الرئيسي في دبي، أشخاص من مختلف الأعمار والجنسيات، بغض النظر إن كانوا محترفين أو هواة للجري.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب إن تحدّي دبي يجسّد “نموذجا لمدينة تجعل من الرياضة والنشاط البدني قاسماً مشتركاً يوحّد أفراد المجتمع على اختلاف أعمارهم وخلفياتهم الثقافية ومستويات لياقتهم البدنية”.

