تحدي سحب خورفكان للدراجات ينطلق في 25 تشرين الأول/أكتوبر

afp_tickers

1دقيقة

ينظم مجلس الشارقة الرياضي في 25 تشرين الأول/أكتوبر الحالي النسخة الخامسة من “تحدي سحب خورفكان للدراجات” بحلته الجديدة تزامنا مع اليوم العربي للدراجات.

ويقام السباق على مسافتين، الأولى 27 كلم من أمام شلال خورفكان إلى الاستراحة والثاني لمسافة 24 كلم وستكون الانطلاقة من أمام الشلال والنهاية في النقطة نفسها بالإضافة إلى سباق خاص لفئة المعوقين بالكراسي المتحركة.

وأوضحت الوكالة أنّ سباق 27 كلم للرجال ينطلق في السادسة والنصف صباحا يعقبه بخمس دقائق انطلاق سباق السيدات، فيما ينطلق سباق 24 كلم للرجال والسيدات في وقت واحد الساعة السادسة و40 دقيقة ويبدأ تتويج الفائزين الساعة 8:30.

هت