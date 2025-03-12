تحرير 155 رهينة ومقتل 27 مهاجما خلال احتجاز رهائن بهجوم على قطار في باكستان (مصدر أمني)

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حرّرت القوات الباكستانية ما لا يقلّ عن 155 راكبا من أصل أكثر من 450 كانوا على متن قطار هاجمه الثلاثاء انفصاليون بلوش في جنوب غرب البلاد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية الأربعاء، مشيرة إلى مقتل 27 مهاجما حتى الآن.

ومنذ أكثر من 20 ساعة تحاول القوات الباكستانية تحرير الرهائن واستعادة السيطرة على القطار وعموم المنطقة حيث أقدم “جيش تحرير بلوشستان”، الجماعة الانفصالية الرئيسية في هذا الإقليم الغني بالنفط والمعادن لكنه مع ذلك الأفقر في البلاد، على تفجير سكة الحديد لإجبار قطار “جعفر إكسبرس” على التوقّف.

وأفادت السلطات المحلية في حصيلة أولية الثلاثاء عن مقتل ثلاثة أشخاص في الهجوم الذي شنّه المسلحون، هم “شرطي وجندي وسائق القطار”.

وكان “جيش تحرير بلوشستان” أعلن ظهر الثلاثاء أنه اعترض قطارا يقل أكثر من 450 شخصا بالقرب من مدينة سيبي، بحسب شبكة السكك الحديد في بلوشستان.

واتهمت مصادر باكستانية المهاجمين باستخدام “النساء والأطفال دروعا بشرية” في مواجهة قوات الأمن التي “تواصل عمليتها للقضاء على الإرهابيين”، مؤكدة أن الوضع “صعب”.

ماك/بم-كام