تحسّن “بطيء” لكن “مؤاتٍ” في مكافحة الحرائق في إسبانيا

أعلنت مديرة الحماية المدنية الإسبانية الإثنين، أنّ التحسّن على جبهة مكافحة الحرائق “بطيء” ولكنه “مؤاتٍ”.

وأسفرت الحرائق التي تشهدها البلاد عن مقتل أربعة أشخاص ودمّرت 350 ألف هكتار خلال حوالى عشرة أيام.

وقالت فيرخينيا باركونيس في مؤتمر صحافي، إنّ “تجدد (الحرائق) يطرح الكثير من المشاكل”.

وما زال هناك 14 حريقا مشتعلا وتمّ تصنيفها الإثنين على أنّها من المستوى الثاني، ما يعني أنّها تشكّل خطرا على الأشخاص والمنازل، وذلك مقارنة بـ21 حريقا خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت باركونيس إلى أن الرياح ستكون الإثنين “أكثر شدّة بقليل” ودرجات الحرارة أعلى، غير أنّ التوقّعات تشير إلى تحسّن في الطقس الثلاثاء، وهو ما من شأنه أن يساعد عناصر الإطفاء في احتواء الحرائق.

ويعمل عناصر الإطفاء الإسبان، بمساعدة عناصر إطفاء من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، على مكافحة الحرائق التي أتت على أكثر من 350 ألف هكتار في الأسبوعين الماضيين، وفقا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي (EFFIS).

والمناطق الأكثر تضرّرا هي قشتالة وليون وإكستريمادورا وغاليثيا في غرب إسبانيا وشمال غربها، بالقرب من البرتغال التي تشهد أيضا حرائق غابات عنيفة في الأيام الأخيرة.

واشتدت الحرائق خلال موجة حرّ استمرّت أسبوعين إذ ارتفعت الحرارة إلى ما يزيد عن 40 درجة مئوية، وصولا إلى 45 درجة في بعض أجزاء جنوب البلاد، وهي الأكثر شدّة على الإطلاق، وفقا للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية (Aemet).

