تحسّن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر

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تحسّنت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر، بحسب بيانات حكومية نشرت الخميس، في مؤشر إيجابي بالنسبة للاستهلاك مع اقتراب موعد الانتخابات.

وارتفعت المبيعات الإجمالية بنسبة 0,4 في المئة إلى 714,4 مليار دولار بين آب/اغسطس وأيلول/سبتمبر، بحسب بيانات وزارة التجارة، لتتجاوز توقعات المحللين.

وفي آب/اغسطس، ازدادت المبيعات بنسبة 0,1 في المئة فحسب إلى 711,3 مليار دولار.

وذكر التقرير أنه من دون احتساب مبيعات السيارات ومحطات الوقود، لكانت الزيادة الشهرية الإجمالية أعلى عند 0,7 في المئة في أيلول/سبتمبر.

وبينما أبقى المصرف المركزي الأميركي معدلات الفائدة عالية لجزء كبير من العام (وهو ما يرفع كلفة الاستدانة للعائلات والشركات التجارية لخفض التضخم)، كان إنفاق المستهلكين أقوى من المتوقع.

اعتمد المستهلكون على الأموال التي ادخروها خلال فترة تفشي كوفيد وقد يستفيد الاقتصاد من دفعة إلى الأمام مع بدء الاحتياطي الفدرالي خفض المعدلات تدريجا في الفترة الأخيرة.

وبالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، ازدادت مبيعات التجزئة بنسبة 1,7 في المئة في أيلول/سبتمبر.

وقال خبير الاقتصاد لدى “أكسفورد إيكونوميكس” مايكل بيرس إن “تفاصيل التقرير كانت مشجّعة إذ ساهم في ذلك الإنفاق على الخدمات الغذائية ومجموعة من مبيعات التجزئة”.

ولفت إلى أن صمود سوق التوظيف وميزانيات العائلات القوية وتراجع معدلات الفائدة تشير جميعها إلى أن نمو الاستهلاك يقترب من تسجيل نسبة قدرها ثلاثة في المئة عام 2025.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى “اتحاد التجزئة الوطني” National Retail Federation جاك كلاينهنز “بينما كانت هناك بعض المؤشرات على تقلّص إنفاق المستهلكين، تظهر أرقام أيلول/سبتمبر أن المستهلكين على استعداد للإنفاق عندما يرون أن هناك قيمة لذلك”.

وأضاف “يواصل المستهلكون بشكل واضح دعم الاقتصاد وتبقى ظروف قطاع التجزئة مواتية مع اقترابنا من موسم الأعياد”.

بيس/لين/غ ر