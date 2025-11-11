تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا وسقوط قتلى

أنقرة (رويترز) – تحطمت طائرة شحن عسكرية تركية من طراز سي-130 في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان يوم الثلاثاء وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه فيمن وصفهم بأنهم “شهداء” بينما توجهت فرق بحث وإنقاذ إلى موقع الحادث.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحطم الطائرة قرب حدود جورجيا مع أذربيجان، وقالت إنها تنسق مع السلطات الجورجية للوصول إلى موقع الحادث.

وبينما كان على وشك اختتام خطاب له في أنقرة، تسلم أردوغان رسالة من مساعديه، عبر بعدها عن حزنه لسماع نبأ تحطم الطائرة.

وأضاف “إن شاء الله، سنتجاوز هذا الحادث بأقل الخسائر. رحم الله شهداءنا، وأسكنهم فسيح جناته”.

ولم يفصح أردوغان أو مكتبه أو الوزارة عن سبب الحادث، ولم يقدموا أي معلومات عن عدد القتلى.

وذكرت وسائل إعلام محلية دون ذكر أرقام أن الطائرة كان على متنها أشخاص من تركيا وأذربيجان.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)