تحطّم طائرة شحن في ليتوانيا ومقتل شخص واحد على الأقل (إعلام)

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تحطّمت طائرة شحن تابعة لشركة “دي إتش إل” كانت متّجهة من ألمانيا إلى ليتوانيا صباح الاثنين قرب مطار العاصمة فيلنيوس، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وفق ما أفاد جهاز الإنقاذ.

وقال رئيس جهاز الإطفاء والإنقاذ ريناتاس بوزيلا لوسائل إعلام “كان يفترض أن تهبط الطائرة في مطار فيلنيوس وتحطمت على مسافة كيلومترات قليلة من المطار”، مشيرا إلى أنه عُثر على أحد أفراد الطاقم الأربعة ميتا.

واشتعلت النيران في منزل أثناء الحادث في ظروف غير واضحة.

وقال فيلمانتاس فيتكاوسكاس، رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات، إنه تم إجلاء جميع الأشخاص الذين كانوا داخل المنزل بأمان.

من جهتها، أكدت شركة “دي إتش إل” أن الطائرة تعود إليها.

ساو-بو/الح/غ ر