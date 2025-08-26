The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي: الهجوم الذي قتل الصحفيين استهدف كاميرا لحماس

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

(رويترز) – خلص تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إلى أن قواته قصفت ما اعتقدت أنها كاميرا نصبتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خلال ضربة على مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة يوم الاثنين أدت إلى مقتل خمسة صحفيين، لكن رئيس أركان الجيش أمر بإجراء تحقيق إضافي في كيفية اتخاذ ذلك القرار.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي يوم الثلاثاء إن الصحفيين الخمسة لم يكونوا من بين ستة أهداف لحماس قُتلوا خلال الهجوم.

وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء أن الصحفيين العاملين لدى وكالتي رويترز وأسوشيتد برس لم يكونوا هدفا للقصف الإسرائيلي الذي شنه الجيش يوم الاثنين على مجمع ناصر الطبي في غزة.

وقال “نؤكد أن صحفيي رويترز وأسوشيتد برس لم يكونوا هدفا للقصف”.

وقصفت القوات الإسرائيلية مجمع ناصر الطبي الواقع في جنوب قطاع غزة يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل منهم صحفيون يعملون لصالح رويترز وأسوشيتد برس والجزيرة ووسائل إعلام أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الثلاثاء إن قواته رصدت ما قال إنها كاميرا “وضعتها حماس” في المنطقة لمراقبة قواته. وذكر أن القوات عملت على إزالة التهديد من خلال قصف الكاميرا وتدميرها.

وحدد البيان ما وصفها بأنها “عدة ثغرات” أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أوامر بإجراء مزيد من التحقيقات فيها.

وأورد البيان “أولا، مزيد من البحث في عملية إصدار الموافقة التي سبقت الضربة، بما في ذلك الذخيرة التي تمت الموافقة على استخدامها وتوقيت الموافقة”.

وأضاف “ثانيا، فحص عملية اتخاذ القرارات الميدانية”.

وذكر البيان أن رئيس الأركان أكد أن الجيش يتحرك ضد أهداف عسكرية فقط.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت متأخر يوم الاثنين إن إسرائيل تأسف بشدة لما وصفه بأنه “حادث مأساوي”.

وتوقف البث المباشر لرويترز من المستشفى فجأة لحظة وقوع الغارة الأولى يوم الاثنين، وكان المصور حسام المصري المتعاقد مع رويترز المسؤول عن البث. وقُتل المصري في الهجوم.

وغالبا ما تبث رويترز وغيرها من وكالات الأنباء بثا تلفزيونيا مباشرا إلى وسائل الإعلام في أنحاء العالم خلال الأحداث الإخبارية المهمة لعرض المشهد على الأرض وقت حدوثه.

وكثيرا ما كانت رويترز تبث بثا مباشرا من مستشفى ناصر خلال الحرب على غزة، وكانت تبث على مدى الأسابيع القليلة الماضية بصورة يومية من موقع المستشفى الذي تعرض للقصف.

ومن الصحفيين القتلى أيضا مريم أبو دقة، التي كانت تعمل لصالح وكالة أسوشيتد برس ووسائل إعلام أخرى، ومحمد سلامة الذي كان يعمل لصالح قناة الجزيرة القطرية، ومعاذ أبو طه الصحفي المستقل الذي عمل مع عدة مؤسسات إخبارية، بما في ذلك الإسهام أحيانا مع رويترز، وأحمد أبو عزيز.

وأصيب المصور حاتم خالد، الذي كان متعاقدا أيضا مع رويترز.

(تغطية صحفية معيان لوبيل وهاورد جولر – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد وسها جادو)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
15 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
6 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية