تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي: الهجوم الذي قتل الصحفيين استهدف كاميرا لحماس

4دقائق

(رويترز) – خلص تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إلى أن قواته قصفت ما اعتقدت أنها كاميرا نصبتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خلال ضربة على مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة يوم الاثنين أدت إلى مقتل خمسة صحفيين، لكن رئيس أركان الجيش أمر بإجراء تحقيق إضافي في كيفية اتخاذ ذلك القرار.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي يوم الثلاثاء إن الصحفيين الخمسة لم يكونوا من بين ستة أهداف لحماس قُتلوا خلال الهجوم.

وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء أن الصحفيين العاملين لدى وكالتي رويترز وأسوشيتد برس لم يكونوا هدفا للقصف الإسرائيلي الذي شنه الجيش يوم الاثنين على مجمع ناصر الطبي في غزة.

وقال “نؤكد أن صحفيي رويترز وأسوشيتد برس لم يكونوا هدفا للقصف”.

وقصفت القوات الإسرائيلية مجمع ناصر الطبي الواقع في جنوب قطاع غزة يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل منهم صحفيون يعملون لصالح رويترز وأسوشيتد برس والجزيرة ووسائل إعلام أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الثلاثاء إن قواته رصدت ما قال إنها كاميرا “وضعتها حماس” في المنطقة لمراقبة قواته. وذكر أن القوات عملت على إزالة التهديد من خلال قصف الكاميرا وتدميرها.

وحدد البيان ما وصفها بأنها “عدة ثغرات” أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أوامر بإجراء مزيد من التحقيقات فيها.

وأورد البيان “أولا، مزيد من البحث في عملية إصدار الموافقة التي سبقت الضربة، بما في ذلك الذخيرة التي تمت الموافقة على استخدامها وتوقيت الموافقة”.

وأضاف “ثانيا، فحص عملية اتخاذ القرارات الميدانية”.

وذكر البيان أن رئيس الأركان أكد أن الجيش يتحرك ضد أهداف عسكرية فقط.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت متأخر يوم الاثنين إن إسرائيل تأسف بشدة لما وصفه بأنه “حادث مأساوي”.

وتوقف البث المباشر لرويترز من المستشفى فجأة لحظة وقوع الغارة الأولى يوم الاثنين، وكان المصور حسام المصري المتعاقد مع رويترز المسؤول عن البث. وقُتل المصري في الهجوم.

وغالبا ما تبث رويترز وغيرها من وكالات الأنباء بثا تلفزيونيا مباشرا إلى وسائل الإعلام في أنحاء العالم خلال الأحداث الإخبارية المهمة لعرض المشهد على الأرض وقت حدوثه.

وكثيرا ما كانت رويترز تبث بثا مباشرا من مستشفى ناصر خلال الحرب على غزة، وكانت تبث على مدى الأسابيع القليلة الماضية بصورة يومية من موقع المستشفى الذي تعرض للقصف.

ومن الصحفيين القتلى أيضا مريم أبو دقة، التي كانت تعمل لصالح وكالة أسوشيتد برس ووسائل إعلام أخرى، ومحمد سلامة الذي كان يعمل لصالح قناة الجزيرة القطرية، ومعاذ أبو طه الصحفي المستقل الذي عمل مع عدة مؤسسات إخبارية، بما في ذلك الإسهام أحيانا مع رويترز، وأحمد أبو عزيز.

وأصيب المصور حاتم خالد، الذي كان متعاقدا أيضا مع رويترز.

(تغطية صحفية معيان لوبيل وهاورد جولر – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد وسها جادو)