تحقيق دولي يشير لتورط إسرائيل وربما حزب الله بمقتل جنود إندونيسيين في لبنان

7 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن النتائج الأولية لتحقيق أجرته في مقتل ثلاثة من جنود حفظ السلام الإندونيسيين في لبنان الشهر الماضي تشير إلى أن أحدهم قُتل من جراء قذيفة دبابة إسرائيلية، والآخرين بعبوة ناسفة بدائية الصنع ربما زرعتها جماعة حزب الله.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي “هذه نتائج أولية، وتستند إلى أدلة مادية أولية”، مضيفا أن عملية تحقيق كاملة لا تزال جارية وتشمل التواصل مع الأطراف المعنية.

ووصف دوجاريك الوقائع بأنها “غير مقبولة”، وقال إنها قد تصل إلى حد جرائم الحرب بموجب القانون الدولي. وأضاف أن الأمم المتحدة طلبت من السلطات الوطنية التحقيق في هذه القضايا وملاحقة الجناة لتقديمهم إلى العدالة.

وقُتل جنود حفظ السلام الإندونيسيون في واقعتين منفصلين في جنوب لبنان يومي 29 و30 مارس آذار، بعد مطلع أسبوع شهد مقتل صحفيين ومسعفين لبنانيين جراء غارات إسرائيلية.

وأفاد كاهن في بلدة مسيحية محاصرة لرويترز بأن القصف الذي شهده جنوب لبنان اليوم أجبر قافلة مساعدات إنسانية تنظمها سفارة الفاتيكان على التراجع.

وقالت كانديس أرديل، المتحدثة باسم قوات حفظ السلام التابعة لقوة ‌الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، اليوم إن الجيش الإسرائيلي اعترض قافلة إمداد تابعة للقوات واحتجز أحد جنودها لفترة وجيزة. وأضافت أن احتجاز أي جندي من يونيفيل انتهاك صارخ للقانون الدولي، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي أخطر القوة الدولية بأنه فتح تحقيقا في الواقعة.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)