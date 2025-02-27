تحقيق للجيش الإسرائيلي يقول إنه “فشل في حماية” المدنيين في 7 أكتوبر 2023

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من إميلي روز

القدس (رويترز) – جاء في ملخص نشر يوم الخميس لتحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي أن الجيش استخف بشكل كبير بقدرات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قبل هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وأنه “فشل في مهمة حماية المدنيين الإسرائيليين”.

وأشار الملخص إلى أن هناك اعتقاد ظل بلا أي تحد لسنوات بأن حماس ليست مهتمة بصراع واسع النطاق وأن إسرائيل ستحصل على إنذار كافٍ إذا تغير ذلك، مما أدى إلى نقص في الاستعداد وفي القدرة على الرد على أي هجوم.

كما جاء في التقرير أنه “كان من المعتقد أن حماس يمكن التأثير عليها من خلال ضغوط من شأنها أن تحد من دوافعها للحرب، وخاصة من خلال تحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة”.

وتناول التحقيق الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية والسلوك في المعارك والاستخبارات قبل وخلال وبعد السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، عندما اقتحم مقاتلو حماس جنوب إسرائيل في هجوم تقول الإحصاءات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن الهجوم الذي شنته إسرائيل على القطاع بعد ذلك أسفر عن مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني.