The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

تحقيق مستقل للأمم المتحدة يندد بالضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

جنيف 4 مارس آذار (رويترز) – نددت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة معنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران اليوم الأربعاء بالهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على طهران.

وقالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة الدولية لتقصي الحقائق بشأن إيران في بيان “هذه الهجمات، التي أعقبتها ضربات انتقامية من إيران في أنحاء المنطقة، تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي”.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية