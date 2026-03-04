تحقيق مستقل للأمم المتحدة يندد بالضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران

1دقيقة

جنيف 4 مارس آذار (رويترز) – نددت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة معنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران اليوم الأربعاء بالهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على طهران.

وقالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة الدولية لتقصي الحقائق بشأن إيران في بيان “هذه الهجمات، التي أعقبتها ضربات انتقامية من إيران في أنحاء المنطقة، تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي”.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)