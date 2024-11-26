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تحقيق يطال “خرائط غوغل” بعد مقتل ثلاثة أشخاص في الهند

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فُتح تحقيق في الهند يطال خدمة “خرائط غوغل” التابعة للشركة التكنولوجية الأميركية العملاقة، بعد مقتل ثلاثة أشخاص كانوا في سيارة سقطت من جسر غير مكتمل، على ما أفادت وسائل إعلام محلية الثلاثاء.

وكان الضحايا في طريقهم لحضور حفلة زفاف في ولاية أوتار براديش في شمال البلاد صباح الأحد عندما سقطت سيارتهم من جسر جرفت الفيضانات قسما منه قبل بضعة أشهر.

وأشارت وكالة أنباء “برس تراست اوف انديا” إلى أن الشرطة تعتزم ملاحقة الخدمة التابعة لـ”غوغل” وممثلين عن إدارة الأشغال العامة.

ونقلت صحيفة “هندوستان تايمز” اليومية عن مسؤولين في الشرطة الثلاثاء قولهم إنّ السائق كان يتبع المسار الذي عرضته عليه “خرائط غوغل” عندما كان يسلك هذا الطريق.

ونقلت الصحيفة عن ناطق باسم “غوغل” قوله “نرسل تعازينا الحارة للعائلات، ونعمل بشكل وثيق مع السلطات وندعم التحقيق”.

وأكد مسؤول في الشرطة المحلية أن قسما من الجسر قد تضرر قبل بضعة أشهر جراء الفيضانات.

ويأتي هذا الحادث بعد عام من وفاة طبيبين في ولاية كيرالا الجنوبية، جراء سقوط سيارتهما في نهر بيريار بعد اتباع التوجيهات التي أظهرتها “خدمة غوغل”.

أش/رك/جك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية