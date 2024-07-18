تحليل- الأتراك يعيشون أياما عصيبة وأردوغان يحاول تصحيح الأخطاء الاقتصادية

reuters_tickers

3دقائق

من بيرسن الطايلي

إسطنبول (رويترز) – يستبد القلق بكثيرين من الأتراك وينتباهم شعور بالخزي من تدهور مستويات معيشتهم وهم يدفعون ثمن الأخطاء الاقتصادية السابقة للرئيس رجب طيب أردوغان رغم ظهور علامات في الأفق على أن البلاد بدأت تخرج من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأظهرت بيانات أن ست سنوات من التضخم شديد الوطأة المصحوب بتضييق شديد على الائتمان في العام الماضي، جعلت الفقر يطال المتقاعدين والعاملين بأجر مما يضع النسيج الاجتماعي في تركيا في اختبار أصعب من أي فترة أخرى في حكم أردوغان القائم منذ أكثر من عقدين.

ويقول الأتراك إنهم يعطون الآن المال إلى آبائهم وأجدادهم المتقاعدين على خلاف العادات التركية، على الرغم من أنهم هم أنفسهم يجدون صعوبة في دفع الفواتير الشهرية ويتخلون عن رفاهيات متواضعة مثل تناول الغذاء في المطاعم.

ويحث أردوغان الأتراك على الصبر، لكن عام 2024 هو الأكثر صعوبة فيما يبدو على هذا الجيل بالنسبة للأتراك الذين تعثرت حظوظهم الاقتصادية بسرعة منذ أول سلسلة من انهيارات العملة في عام 2018.

وقال فتاح دنيز (73 عاما) “ربما ما زلت أمشي، لكنني لا أعيش حقا”. ويبلغ معاشه الشهري 13 ألف ليرة (393 دولارا) أي أقل ثلاث مرات من خط الفقر المحدد لشخص في مثل حالته، ولذا يساعده أولاده.

ويساهم دنيز في إدارة جمعية للمتقاعدين في حي بيرم باشا الذي تسكنه الطبقة العاملة في إسطنبول. وقال إنه يتجنب حفيده في الاجتماعات العائلية في العطلات لأنه ليس لديه أموال إضافية ليعطيها له. وقال “هي محنة لكثيرين من الشرفاء المشبعين بتقاليد مجتمعنا”.

وقال متقاعد آخر يدعى مصطفى يالتجين (69 عاما)، إنه قضى الليل في مستشفى أثناء رحلة إلى غازي عنتاب لأنه لا يستطيع تحمل كلفة فندق ولا يريد أن يثقل كاهل أقاربه هناك الذين سيشعرون بأنهم مضطرون إلى إطعامه.

واقترحت الحكومة زيادة هذا الشهر قد ترفع متوسط ​​المعاش الشهري إلى نحو 14 ألف من 12 ألف ليرة.

وفي الوقت نفسه، يعيش أكثر من نصف العمال على الحد الأدنى للأجور البالغ 17002 ليرة أو قريبا منه، ومن غير المتوقع أن يرتفع على الرغم من دعوات المعارضة السياسية.

وقال اتحاد نقابات العمال الأتراك في تقرير صدر الشهر الماضي إن ذلك الرقم قريب من خط فقر ارتفع إلى 61820 ليرة (1870 دولارا) لأسرة قوامها أربعة أفراد في أنقرة، ووجد اتحاد النقابات العمالية الثورية التركية (دي.أي.إس.كيه) أن متوسط ​​معاشات التقاعد في العام الماضي كان سدس نظيره في دول وسط أوروبا.