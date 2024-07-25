تحليل-بعد تسعة أشهر من الحرب.. حماس المنهكة تحبط مساعي إسرائيل لإعلان النصر

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من نضال المغربي ومعيان لوبيل

القاهرة/القدس (رويترز) – يقول مسؤولون كبار في الحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل تقترب من تحقيق أهداف حربها المتمثلة في هزيمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عسكريا وإعادة الرهائن الذين خُطفوا في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

لكن بقاء حماس كقوة قادرة على شن هجمات على طريقة حرب العصابات ونفوذها في قطاع غزة قد يلقي بظلال على أي اتفاق.

فبعد تسعة أشهر من الضربات العنيفة التي يشنها أحد أقوى الجيوش في الشرق الأوسط، أصبحت حماس أضعف بكثير من القوة التي نفذت الهجوم على إسرائيل عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وفي بداية الحرب، كانت مقاطع الفيديو الدعائية لحماس تُظهر مقاتلين مدربين تدريبا عاليا بدروع واقية وملابس عسكرية يلفون أحزمة الذخيرة حول أجسادهم. أما الآن فتظهر في مقاطع الفيديو مجموعات صغيرة من المسلحين، يرتدون قمصانا وينتعلون أحذية رياضية، يشنون هجمات خاطفة في شوارع غزة التي دمرها القصف.

وتحدثت رويترز مع ثلاثة مصادر مطلعة على تكتيكات حماس واثنين من مسلحي الحركة السابقين وثلاثة مسؤولين فلسطينيين ومصدرين عسكريين إسرائيليين ومسؤول دفاعي إسرائيلي، بهدف إلقاء الضوء على خسائر الحركة واستراتيجيتها.

قال مصدران إسرائيليان ومصدران فلسطينيان لرويترز إن شبكة الاتصالات التي بنتها حماس قبل الحرب تضررت بشدة. وقال المصدران الفلسطينيان إن ذلك أدى إلى تفكك قيادتها واعتمادها على الرسائل التي يتم تسليمها شخصيا لتجنب المراقبة الإسرائيلية.

وقال مصدر فلسطيني مطلع على التكتيكات العسكرية لحماس إن الخسائر البشرية وتدمير شبكة الاتصالات أديا إلى انهيار عملية اتخاذ القرار مركزيا. كما يقول الجيش الإسرائيلي إن قسما كبيرا من شبكة الأنفاق الضخمة تحت غزة قد دُمر أو لم يعد صالحا للاستخدام.

لكن التكتيكات الحربية التي تبنتها خلايا حماس في الأسابيع الأخيرة تستهدف ببساطة ضمان بقاء الحركة وتقييد القوات الإسرائيلية وإلحاق خسائر بها، بحسب مصدر فلسطيني آخر مطلع على التكتيكات العسكرية لحماس.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الثلاثاء في كلمة لجنود بمدينة رفح جنوب قطاع غزة إن إسرائيل تقترب من هزيمة حماس عسكريا، بحسب بيان أصدره مكتبه.

وأضاف جالانت للجنود “نعمل على القضاء على حماس كمنظمة عسكرية. نعمل على إيجاد وضع يسمح لنا بإبرام صفقة لتحرير رهائننا”.

وبحسب إحصاءات إسرائيلية، احتجزت حماس نحو 250 رهينة خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول وقتلت 1200 شخص. ولا تزال حماس وجماعات مسلحة أخرى تحتجز 115 رهينة، وأعلنت السلطات الإسرائيلية غيابيا وفاة نحو ثلثهم.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة أمام الكونجرس الأمريكي خلال زيارة لواشنطن يوم الأربعاء، بإطلاق سراح الرهائن قريبا، وطرح رؤية لما بعد الحرب بشأن “غزة منزوعة السلاح وخالية من التطرف” بقيادة فلسطينيين لا يسعون إلى تدمير إسرائيل.

ورفضت حماس تصريحات نتنياهو ووصفتها بأنها “محض أكاذيب” واتهمت الزعيم الإسرائيلي بإفشال المفاوضات التي تستهدف إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وفقا لمقترح من الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو أيار وبوساطة مصر وقطر.

وقال نتنياهو، الذي سيجتمع مع بايدن يوم الخميس، إن النصر لن يتحقق إلا عندما يتم القضاء على قدرات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم وعندما يصبح القطاع غير قادر على تشكيل تهديد جديد لإسرائيل.

ويدعو الميثاق التأسيسي لحركة حماس عام 1987 إلى تدمير إسرائيل. وقامت الحركة بعد ذلك التاريخ بتنفيذ تفجيرات انتحارية في مدن إسرائيلية، وأقامت، بمساعدة إيران، ترسانة من الصواريخ التي أطلقتها على إسرائيل في صراعات متكررة.