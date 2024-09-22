تحية من “دولتشه آند غابانا” لمادونا في ختام أسبوع ميلانو للموضة

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حفل اختتام أسبوع الموضة في ميلانو مساء السبت بالمفاجآت، ومنها دعوة الضيوف في عرض “بوتيغا فينيتا” إلى الاستلقاء على وسائد جلدية ضخمة بأشكال حيوانات، فيما كان عرض “دولتشه آند غابانا” تحية للنجمة مادونا.

وتقدّمت مادونا الحضور خلال عرض “دولتشه آند غابانا” حيث غطّى حجاب ملامح وجهها، فيما كانت إطلالات العارضات على المنصة بمثابة تحية لصاحبة أغنية “ماتيرييل غيرل”، إذ وضعن شعرا مستعارا أشقر يذكّر بالفنانة.

أما عرض تشكيلة “بوتيغا فينيتا” فاحتفى بالطفولة. وقال المدير الفني للدار ماتيو بلازي “بالنسبة لهذا العرض، انطلقت من مشهد في فيلم +إي تي+ لستيفن سبيلبرغ تفتح فيه الأم الخزانة ونكتشف عالما من دمى الحيوانات المحشوة” كان الكائن الفضائي يتظاهر بأنه أحدها.

وأضاف بلازي في كواليس العرض أنها “مفاجأة عالم خيالي، عالم الطفولة حيث كل شيء ممكن، حيث كل شيء عبارة عن لعبة وبهجة ومغامرة”.

أما التصاميم فبينها فساتين واسعة جدا مضغوطة عند الصدر، وسروال تنورة بساق واحدة فقط، وملابس مجعّدة ومن طبقات عدة.

ومن الأزياء التي عُرضت أيضا فستان مطرّز بالكبريت، يذكّر “بلعبة الطفولة المحرمة، الجريئة والخطيرة!”.

وأفاد بلازي بأنه استوحى أيضا في تصاميمه “تصرفات بسيطة جدا من الحياة اليومية لا ينتبه لها أحد، كرجل يرتدي بدلة أنيقة يصطحب ابنته إلى المدرسة ويحمل على كتفه حقيبة ظهرها الوردية”، ألهمت أحد تصاميمه، وهو عبارة عن حقيبة وردية مع أرنب كبير.

وانضمت الدار التي تأسست عام 1966 في فيتشنزا والمشهورة بمصنوعاتها الجلدية إلى مجموعة “كيرينغ” عام 2001، وتعوّل المجموعة عليها لتعويض التراجع العائد إلى انخفاض مبيعات دار “غوتشي” التابعة لها بنسبة 20 في المئة.

لكنّ مبيعات “بوتيغا فينيتا” لا تشكّل سوى قطرة في محيط “كيرينغ” إذ أنها، رغم نموّها بنسبة 3 في المئة، لم تتعدّ 836 مليون يورو خلال النصف الأول من السنة الجارية، في حين أن مبيعات “غوتشي”، رغم انخفاضها، بلغت 4,1 مليار يورو خلال الفترة نفسها.

ستر/ب ح/نور