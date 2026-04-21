تحية من الملك تشارلز الثالث إلى والدته إليزابيث الثانية في ذكرى ميلادها المئة

وجّه الملك تشارلز الثالث تحيّة الثلاثاء إلى “الماما العزيزة” الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في ذكرى ميلادها المئة.

وفي تسجيل مصوّر، ذكّر العاهل البريطاني البالغ من العمر 77 عاما بأن الملكة التي توفّيت في أيلول/سبتمبر 2022 عن 96 عاما بعد 70 عاما على العرش “بقيت ثابتة على مواقفها صلبة العزيمة ومتفانية بالكامل في سبيل الشعب الذي كانت تخدمه”.

وقال “لا شكّ في أن نواحي كثيرة من الفترة التي نعايشها اليوم كانت لتؤثّر فيها بعمق على ما أفترض، لكنني أجد مواساة في قناعتها بأن الخير سينتصر دوما وبأن فجرا أسطع سيبزغ”.

وأضاف “كما قالت الأميرة الشابة إليزابيث في أوّل خطاب علني لها عندما كانت في الرابعة عشرة من العمر لا غير، يمكننا جميعا أن نساهم في جعل عالم الغد أفضل وأسعد”، مؤكّدا أنه يعتنق هذه القناعة.

وأدلى تشارلز بهذه الكلمات بمناسبة تدشين نصب تذكاري للملكة الراحلة يتضمّن تمثالا برونزيا لها في شبابها مستوحى من رسم لها من توقيع الرسّام الإيطالي بييترو أنيغوني في 1954.

ووضع هذا التمثال الذي يتخطّى ارتفاعه مع منصّته أكثر من سبعة أمتار عند مدخل النصب التذكاري في متنزّه سانت جيمس بالقرب من قصر باكينغهام في لندن.

ونصب أيضا تمثال آخر أصغر لزوج الملكة الأمير فيليب بزيّ القوّات البحرية.

وهذا النصب التذكاري هو من تصميم المهندس البريطاني نورمان فوستر وهو يمتدّ على حدائق عدّة في المتنزّه ويتضمّن جسرا شفّافا جزئيا مستوحى من الإكليل الذي وضعته إليزابيث على رأسها في زفافها.

