تخفيف حكم الإعدام بحق ناشطة في إيران إلى السجن 30 عاما (محامٍ)

2دقائق

أصدر القضاء الإيراني قرارا بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق ناشطة بتهمة الانتماء إلى منظمة كردية محظورة، إلى السجن 30 عاما، بحسب ما أفاد محاميها.

وقال المحامي أمير رئيسيان الأربعاء في منشور على منصة إكس، “بموجب قرار رئيس السلطة القضائية المحترم، تمّ تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق السيدة شريفة محمدي إلى حكم بالسجن من الدرجة الأولى لمدة 30 عاما”.

وأضاف “نستمر في المطالبة بإلغاء إدانتها وتبرئتها من تهمة التمرّد”.

وفي تموز/يوليو 2024، حُكم على محمدي (46 عاما) بالإعدام بتهمة التمرد، إلى جانب الناشطَتين بخشان عزيزي ووريشه مرادي، وفقا لمنظمات حقوق الإنسان.

وأُلقي القبض على محمدي في رشت في شمال إيران بتهمة الانتماء إلى حزب كومله، وهو مجموعة انفصالية كردية مقرّها العراق وتصنّفها طهران على أنّها منظمة إرهابية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024، ألغت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحقها وطلبت إعادة محاكمتها.

وتتهم السلطات الإيرانية المجموعات الكردية في العراق بتأجيج الاحتجاجات واسعة النطاق التي اندلعت في البلاد في العام 2022، عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية.

