The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على إنتاج الغاز المسال ستستمر لعامين (وكالة الطاقة الدولية)

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

توقعت وكالة الطاقة الدولية الجمعة أن تستمر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على إنتاج الغاز الطبيعي المسال لعامين على الأقل، مشيرة إلى أنّ السوق ستظل تحت ضغط خلال عامي 2026 و2027.

وتوقعت الوكالة، في تقرير نشرته الجمعة، أن يؤدي تضرر البنية التحتية لتسييل الغاز، لا سيما في قطر، إلى تأخير تأثير التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال العالمي لعامين أقله. ومع أنّ المشاريع الجديدة يُفترض أن تعوّض هذا النقص مع الوقت، توقعت الوكالة أن تظل السوق تحت ضغط خلال عامي 2026 و2027.

وأوضحت أنّ “التأثير المشترك لنقص الإمدادات على المدى القصير وتباطؤ نمو القدرات الإنتاجية قد يؤدي إلى خسارة تراكمية بنحو 120 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال بين عامي 2026 و2030”.

ودعت إلى “تعزيز أمن إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية” من خلال الاستثمار في مختلف مراحل سلسلة القيمة و”دعم التعاون الدولي بين المنتجين والمستهلكين”. وحضّت المستوردين على تنويع عقودهم طويلة الأجل للحد من مخاطر تقلبات الأسعار.

وأحدثت الحرب في الشرق الأوسط اضطرابا مفاجئا للسوق مع إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

وانخفض الإنتاج العالمي بنسبة 8% على أساس سنوي، مع تراجع حاد في صادرات قطر والإمارات العربية المتحدة، وهو ما تم تعويضه جزئيا بزيادة الإنتاج في دول أخرى.

كدا/رك/ناش

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

