تداعيات حرب الشرق الأوسط على اقتصاد العالم

في ما يلي لمحة عن آخر التطورات الاقتصادية المرتبطة بحرب الشرق الأوسط ليوم الثلاثاء:

– تعافي الأسواق –

– انتعشت الأسواق الآسيوية والأوروبية وتراجعت أسعار الطاقة بعدما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن الحرب التي تشّنها بلاده إلى جانب إسرائيل ضد إيران “ستنتهي قريبا”.

– ارتفع مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بأكثر من ثلاثة في المئة بينما سجّل نانغ سينغ في هونغ كونغ ارتفاعا نسبته 1,5%. وأما بورصة سيول، فسجّلت ارتفاعا تجاوز ستة في المئة بينما سجّلت بورصة شنغهاي ارتفاعا أكثر حذرا لم تتجاوز نسبته 0,5%.

– سجّلت الأسواق الأوروبية ارتفاعا أيضا. ارتفع مؤشر داكس في فرانكفورت لكبرى الشركات الألمانية بنسبة 2,2% بينما ارتفع مؤشر كاك 40 في باريس بنسبة 1,7%. وأما مؤشرا فوتسي 100 اللندني وميلانو فسجّلا زيادة نسبتها 1,6% و2,5% على التوالي.

– تراجع أسعار الطاقة –

– تراجعت أسعار النفط العالمية بحوالى ثمانية في المئة كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بعد تصريحات ترامب.

– بلغت أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط حوالى 90 دولارا للبرميل الاثنين بعدما ارتفعت إلى حوالى 120 دولارا اثر المخاوف حيال اضطراب إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط. لكنها بقيت أعلى بحوالى 20 في المئة مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.

– تراجعت أسعار الغاز في أوروبا بنحو 15 في المئة وبلغت أسعار عقد “تي تي إف” الهولندي للغاز الطبيعي والذي يعد مرجعيا في أوروبا، حوالى 48 يورو (56 دولارا)، بعدما ارتفعت بشكل حاد في اليوم السابق.

– ايران تهدد بمنع تصدير النفط الخليجي –

– توعّدت إيران الثلاثاء بمنع الصادرات النفطية من الخليج مع تواصل حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

– ارتفعت أسعار النقط بعدما أدت هجمات إيرانية على الملاحة إلى إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي ردّا على الضربات الأميركية-الإسرائيلية التي قُتل فيها مرشدها الأعلى.

– سخر الحرس الثوري الإيراني من محاولة ترامب الواضحة للتقليل من أهمية الأثر الاقتصادي للحرب محذّرا من أن “القوات المسلّحة الإيرانية.. لن تسمح بتصدير لتر واحد من النفط من المنطقة إلى الجهة المعادية وشركائها حتى إشعار آخر”.

– أرامكو تحذّر من عواقب “وخيمة” –

– قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين حسن ناصر إن الحرب في الشرق الأوسط قد تكون كارثية على أسواق النفط، وإن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة أمر بالغ الأهمية.

– أضاف خلال مؤتمر صحافي “ستكون هناك عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية كلما طال أمد هذه القلاقل، وستزداد حدة هذه العواقب على الاقتصاد العالمي.. استئناف الملاحة في مضيق هرمز مسألة حيوية تماما”.

– تحذير قطري من تداعيات استهدف منشآت الطاقة –

– حذّرت قطر من أن العالم بأسره سيشعر بالتداعيات الاقتصادية للهجمات على البنى التحتية للطاقة في الشرق الأوسط.

– قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن “الهجمات على منشآت الطاقة التي وقعت، في الجانبين، تعد سابقة خطيرة.. ستصل تداعياتها إلى العالم بأسره”.

– مصر ترفع أسعار الوقود –

– رفعت مصر الثلاثاء أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 30 في المئة، مرجعة القرار إلى الظروف “الاستثنائية” التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية على وقع حرب الشرق الأوسط التي تسببت باضطراب إمدادات النفط وطرق الشحن.

– تنطبق الزيادات التي أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنية على عدد من المنتجات النفطية والغاز المستخدم في السيارات.

– “ساس” ترفع أسعارها –

– أعلنت شركة الطيران الإسكندنافية “ساس” الثلاثاء عن زيادة “موقتة” في أسعار تذاكرها، لمواكبة الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات الناجم عن حرب الشرق الأوسط.

– أوضحت الشركة في بيان لوكالة فرانس برس “شهدت أسعار وقود الطائرات في أوروبا ارتفاعا حادا في الأيام الأخيرة، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى اضطرابات في الإمدادات العالمية. ويؤثر هذا التطور على قطاع الطيران بأكمله، وله تأثير مباشر على تكاليف شركات الطيران”.

– وزراء الطاقة في مجموعة السبع –

– من المقرر بأن يجتمع وزراء الطاقة في دول مجموعة السبع في باريس الثلاثاء لبحث سياسة الطاقة، بحسب ما أفادت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية مود بريغون قناة “فرانس 2” التلفزيونية.

– قالت بريغون التي تشغل أيضا منصب وزيرة مفوضة لشؤون الطاقة "سنعقد اجتماع مجموعة السبع للطاقة على هامش القمة النووية الدولية التي تقام في باريس لتحقيق تقدّم في هذه المسألة (أي أسعار النفط)، بهدف خفض الأسعار".