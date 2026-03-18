تداعيات حرب الشرق الأوسط على اقتصاد العالم

في ما يأتي آخر التطورات الاقتصادية المرتبطة بحرب الشرق الأوسط الأربعاء:

– استهداف حقل إيراني للغاز –

تعرضت منشآت في حقل رئيسي لإنتاج الغاز على السواحل الجنوبية لإيران المطلة على الخليج، لضربات أميركية-إسرائيلية ما تسبب باندلاع حريق الأربعاء، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي في الجمهورية الإسلامية.

وقال إحسان جهانيان، نائب محافظ بوشهر حيث تقع المنشآت “تعرض قسم من منشآت الغاز في منطقة (حقل) بارس الجنوبي الاقتصادية الخاصة بالطاقة في عسلوية، للقصف بمقذوفات أطلقها العدو الأميركي-الصهيوني”.

تتشارك إيران وقطر حقل بارس الجنوبي/حقل غاز الشمال، وهو أكبر حقول الغاز في العالم، ويوفر نحو 70 في المئة من حاجات الجمهورية الإسلامية من الغاز للاستهلاك المحلي.

واعتبرت قطر على لسان المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري، أن استهداف المنشآت “خطوة خطرة وغير مسؤولة”.

– النفط يعاود الارتفاع –

وبعيد الضربات على حقل الغاز، عاودت أسعار النفط العالمية الارتفاع.

وارتفع سعر خام برنت بحر الشمال بأكثر من خمسة بالمئة ليصل إلى 108,60 دولارا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1,9 بالمئة ليبلغ 98,01 دولارا.

وكان سعر خام غرب تكساس الوسيط المرجعي تراجعا بنحو 1,5 في المئة إلى 94,7 دولارا للبرميل، بينما استهدفت الولايات المتحدة مواقع صواريخ إيرانية قرب مضيق هرمز فيما ردّت طهران بضرب جيرانها المنتجين للنفط في الخليج.

– توقف الغاز الى العراق –

أعلنت السلطات العراقية الأربعاء توقف تدفقات الغاز الإيراني “بشكل كامل” إلى محطاتها الكهربائية بسبب الحرب في الشرق الأوسط، ما سيؤثر على منظومة انتاج الكهرباء في بلد يعاني انقطاعات يومية للتيار.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى “نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة، توقفت قبل ساعة تدفقات الغاز الإيراني إلى العراق بشكل كامل، ما تسبب بخروج نحو 3100 ميغاواط عن الخدمة”.

– بغداد تصدّر النفط عبر تركيا –

أعلن العراق استئناف جزء من صادراته النفطية عبر ميناء جيهان التركي، باستخدام خط أنابيب يتجنّب مضيق هرمز.

وأعلنت شركة نفط الشمال الحكومية أنه سيتم ضخ وتصدير نفط كركوك إلى ميناء جيهان بطاقة تصديرية أولية تبلغ 250 ألف برميل يوميا، بعدما كان العراق يصدّر ما معدّله 3,5 ملايين برميل يوميا قبل حرب الشرق الأوسط من حقول محافظة البصرة الجنوبية عبر مضيق هرمز.

– ترامب يعلّق قانونا للشحن –

علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء العمل موقتا بقانون للشحن البحري يعود الى قرابة قرن من الزمن، في مسعى لخفض تكاليف موارد الطاقة.

وعلّق ترامب لمدة 60 يوما العمل بقانون جونز الذي يحظر على السفن التي ترفع أعلاما أجنبية، نقل البضائع بين الموانئ الأميركية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الخطوة “تهدف إلى التخفيف من “الاضطرابات قصيرة الأجل في سوق النفط”، وستسمح “بتدفق الموارد الحيوية مثل النفط والغاز الطبيعي والأسمدة والفحم بحرّية إلى الموانئ الأميركية لمدة ستين يوما”.

– دعوة فرنسية للاحتفاظ باحتياطات النفط –

رأى وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور الأربعاء أن على أوروبا ومجموعة السبع “الاحتفاظ باحتياطات” استراتيجية نفطية تحسبا لاحتمال أن تطول الحرب في الشرق الأوسط.

– تباطؤ إنتاج قطاع البتروكيماويات الياباني والكوري الجنوبي –

تُجبر حرب الشرق الأوسط كبرى الشركات المنتجة للبتروكيماويات في الاقتصادات الآسيوية الرئيسية على خفض الإنتاج في وقت يؤثر النزاع على إمدادات النفثا المكوّن النفطي الحيوي المستخدم في صناعة مجموعة واسعة من المنتجات البلاستيكية.

وخفضت شركتا “ميتسوبيشي للكيماويات” و”ميتسوي للكيماويات” إنتاجهما، بينما أعلنت “شين-إتسو للكيماويات” أنها سترفع الأسعار فيما حذّرت “إل جي للكيماويات” من أنها قد لا تتمكن من تسليم بعض الطلبات.

– محادثات طارئة لبحث مسألة الشحن –

تعقد المنظمة البحرية الدولية “جلسة استثنائية” الأربعاء لمناقشة وضع الشحن في ظل الحرب.

وقد يصوّت مجلس المنظمة البحرية الدولية المؤلف من 40 عضوا الخميس على عدد من القرارات المقترحة، بينها “إنشاء ممر بحري آمن يسمح بإجلاء بحارة وسفن عالقة في الخليج الفارسي بأمان”. مع ذلك، تظل القرارات، في حال إقرارها، غير ملزمة.

– كوريا الجنوبية تؤمّن النفط من الإمارات –

أعلنت كوريا الجنوبية بأنها ستحصل على 18 مليون برميل إضافي من النفط من الإمارات العربية المتحدة عبر قنوات إمداد بديلة، دون الحاجة للمرور عبر مضيق هرمز.

ورفض كبير موظفي الرئاسة الكوري الجنوبي تقديم تفاصيل بشأن الطريق البديل، علما أن 70 في المئة من واردات النفط الكورية الجنوبية تمرّ عادة عبر المضيق.

– سلسلة اجتماعات للمصارف المركزية –

يؤذن الاحتياطي الفدرالي الأميركي في وقت لاحق الأربعاء ببدء سلسلة اجتماعات للبنوك المركزية ستُتابع عن كثب بحثا عن أي مؤشرات تدل على كيفية تقييم السلطات النقدية لتأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم.

ويستبعد بأن يدخل الاحتياطي الفدرالي أي تغيير على معدلات الفائدة رغم المؤشرات المتزايدة على ضعف سوق العمل.

ويعقد كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك انكلترا اجتماعات مماثلة الخميس.

– إجراءات في سريلانكا –

حضّت سريلانكا أصحاب المركبات الكهربائية على التوقف عن شحن سياراتهم خلال الليل، مشيرة إلى أن ازدياد الطلب يدفع البلاد لحرق مزيد من الفحم والديزل للسماح بمواصلة تشغيل شبكة الطاقة.

وبدأت سريلانكا التي تواجه أزمة طاقة مدفوعة بالحرب تقنين الوقود وخفضت أسبوع العمل إلى أربعة أيام اعتبارا من الأربعاء في مسعى للحد من حركة النقل.

