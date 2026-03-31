تداعيات حرب الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي

في ما يلي آخر التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط:

– أسعار النفط –

انخفضت أسعار النفط وارتفعت معظم الأسهم الثلاثاء، إثر تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” أشار إلى استعداد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب مع إيران حتى لو بقي مضيق هرمز الحيوي مغلقا.

لكنّ خبراء في السوق حذروا من أن أي عملية برية أميركية أو رد إيراني أوسع قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات لم تشهدها منذ تموز/يوليو 2008، عندما ناهز سعر خام برنت 150 دولارا للبرميل.

انخفضت عقود النفط الرئيسية الثلاثاء، مع بقاء سعر خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت عند مستوى أعلى بكثير من 100 دولار للبرميل.

– إندونيسيا تقلّص برنامج الوجبات المدرسية –

ستُخفّض إندونيسيا برنامج الوجبات المدرسية المجانية اعتبارا من الثلاثاء، مع عزمها تخصيص مليارات الدولارات لمواجهة ضغوط الميزانية الناجمة عن الحرب وارتفاع أسعار النفط.

– ترامب يهدد بتدمير جزيرة خارك –

هدد الرئيس دونالد ترامب الاثنين، بتدمير جزيرة خارك، المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قريبا، ولم يُفتح مضيق هرمز “فورا”.

وتُعالج الجزيرة الواقعة على بُعد حوالي 30 كيلومترا من البر الإيراني، ما يقرب من 90% من صادرات النفط الخام الإيرانية، وفق مذكرة صادرة عن بنك “جاي بي مورغان” في أوائل آذار/مارس.

وحذر ترامب من أن القوات الأميركية ستدمر “جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خارك (وربما جميع محطات تحلية المياه!)”.

– حريق في ناقلة نفط كويتية –

تسبب هجوم إيراني في اندلاع حريق في ناقلة نفط كويتية في ميناء دبي، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نقلا عن شركة النفط الكويتية الحكومية “ناقلة النفط الخام الكويتية العملاقة (السالمي) تعرضت لاستهداف مباشر إيراني آثم أثناء تواجدها في منطقة (المخطاف) بميناء دبي في الإمارات”.

لم تُسجّل أي إصابات وفق التقرير، وأعلنت سلطات دبي لاحقا أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق.

– إيران تُقرّ رسوم عبور مضيق هرمز –

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، يوم الاثنين، بأن لجنة برلمانية وافقت على خطط لفرض رسوم عبور على السفن العابرة لمضيق هرمز.

وافقت لجنة برلمانية على خطط لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لشحنات النفط والغاز أُغلق فعليا بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن عضو في اللجنة الأمنية في البرلمان قوله إن الخطة تتضمن من بين أمور أخرى، “الترتيبات المالية وأنظمة تحصيل الرسوم بالريال” و”تنفيذ الدور السيادي لإيران” بالإضافة إلى التعاون مع عُمان على الجانب الآخر من المضيق.

– دبي تُعلن عن مساعدات مالية –

أعلنت السلطات الإماراتية الاثنين أن دبي ستقدم دعما بقيمة تزيد عن 270 مليون دولار لمساعدة الشركات والأسر، في ظلّ مواجهة دول الخليج اضطرابات اقتصادية ناجمة عن الهجمات الجوية الإيرانية والإغلاق الجزئي لمضيق هرمز.

– ازدياد حركة الملاحة في قناة بنما –

أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى زيادة عدد السفن التي تعبر قناة بنما، وفق ما أفادت مسؤولة في هذا الممر المائي الواقع بين المحيطين الأطلسي والهادئ الاثنين.

وقالت إيليا إسبينو دي ماروتا، وهي مسؤولة في إدارة القناة، لمحطة تيليميترو “كنا نتوقع حوالى 34 عملية عبور يوميا” لهذا العام، لكن في الأسبوعين الماضيين “كان لدينا 38، 39، 40”.

– حريق في مصفاة حيفا –

اندلع حريق هائل الاثنين في مصفاة حيفا النفطية في شمال إسرائيل بعد أن أصابتها شظايا ناجمة عن اعتراض قذيفة.

وعرضت القنوات التلفزيونية تصاعد دخان أسود كثيف في السماء من موقع الحريق، بينما نشرت فرق الإطفاء صورا لدبابة مشتعلة، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ جديدة أُطلقت من إيران.

– سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء 40% –

أعلنت سريلانكا عن زيادة في أسعار الكهرباء بنسبة تقارب 40% اعتبارا من الأربعاء، في ظل معاناتها من نقص في الطاقة جراء الحرب في الشرق الأوسط.

وقد رفعت سريلانكا أسعار الوقود ثلاث مرات هذا الشهر، بزيادة تتجاوز الثلث، كما فرضت أسبوع عمل من أربعة أيام في محاولة لترشيد استهلاك الطاقة.

– النروج تخفض ضرائب الوقود –

أعلنت الحكومة النروجية أنها ستخفض مؤقتا ضرائبها على البنزين والديزل لمواجهة ارتفاع الأسعار، في ظل اضطراب إمدادات الطاقة العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

– مجموعة السبع تتعهد باتخاذ “الإجراءات اللازمة” –

أكد وزراء الاقتصاد والمالية في مجموعة السبع الاثنين استعدادهم لاتخاذ “كل الإجراءات اللازمة” لضمان استقرار سوق الطاقة، في إطار معالجتهم للتداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط.

– بنغلادش تأمر بترشيد استهلاك الطاقة –

أصدرت بنغلادش أوامر لموظفيها بإطفاء الأنوار وخفض درجة حرارة مكيفات الهواء لترشيد استهلاك الطاقة، في ظل تفاقم أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أفاد مسؤولون.

– استهداف منشآت خليجية للطاقة –

أعلنت الكويت أن هجوما إيرانيا على محطة لتحلية المياه وتوليد الكهرباء أسفر عن مقتل عامل وإلحاق أضرار بمبنى، في إطار حملة طهران الجوية ضد جيرانها في الخليج.

– استقرار شبكة الكهرباء الإيرانية –

أعلن نائب وزير الطاقة الإيراني مصطفى رجبي مشهدي للتلفزيون الرسمي أن إيران أعادت التيار الكهربائي إلى أجزاء من طهران والمناطق المجاورة لها، بعد أن ألحقت غارات جوية أضرارا بشبكات الكهرباء وانقطاع التيار لفترة وجيزة.

