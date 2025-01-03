تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2% عام 2024 (الفاو)

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تراجعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 2,1 في المئة عام 2024 مقارنة مع العام السابق، وفق ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الجمعة، لكنها ما زالت أعلى بكثير مما كانت عليه قبل وباء كوفيد.

وبلغ المعدل الإجمالي لمؤشر أسعار المواد الغذائية للفاو 122,0 نقطة، أي أقل بـ2,6 نقطة (2,1 في المئة) من المعدل المسجل عام 2023.

لكن أسعار المواد الغذائية ارتفعت على مدى العام مع ارتفاع المؤشر من 117,6 نقطة في كانون الثاني/يناير إلى 127,0 في كانون الأول/ديسمبر.

ارتفع المؤشر بنسبة 6,7 في المئة من كانون الأول/ديسمبر 2023 حتى 2024، إذ ساهمت اللحوم ومشتقات الألبان والزيوت المستخدمة في الطعام في الجزء الأكبر من الزيادة.

وتتابع وكالة الفاو التابعة للأمم المتحدة التغيرات الشهرية والعالمية في الأسعار الدولية لمجموعة محددة من الأساسيات التي تتم مبادلتها على مستوى العالم.

وما زالت أسعار المواد الغذائية أعلى بكثير (بنسبة 26 في المئة تقريبا) مما كانت عليه قبل خمس سنوات.

أدى اضطراب التجارة العالمية خلال فترة تفشي كوفيد إلى تراجع أسعار المواد الغذائية بداية قبل أن تعاود الصعود لاحقا في ظل ارتفاع معدل التضخم مع انتعاش الاقتصاد العالمي.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية نظرا إلى أن البلدين من أكبر منتجي القمح، لكن جهود ضمان عدم عرقلة الشحنات أدت إلى تراجع الأسعار حتى مطلع 2024.

وجاء تراجع المعدل في المؤشر بين 2023 و2024 بشكل أساسي بسبب تراجع أسعار الحبوب والسكر.

تراجعت أسعار الحبوب بنسبة 13,3 في المئة مقارنة مع 2023 بينما تراجع مؤشر فاو لأسعار السكر بنسبة 13,2 في المئة.

ووازن التراجع جزئيا الارتفاع البالغة نسبته 9,4 في المئة في مؤشر أسعار الزيت النباتي.

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