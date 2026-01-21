تراجع أسهم نتفليكس بأكثر من 5% مع توقّع المجموعة استقرارا في إيراداتها

تراجعت أسهم نتفليكس بأكثر من 5% الثلاثاء، بعد أن أعلنت منصة البث التدفقي العملاقة أنها تتوقع استقرار إيراداتها في الربع الحالي، بعد سنوات من النمو.

وحققت نتفليكس أرباحا بلغت 2,4 مليار دولار من إيرادات وصلت إلى 12 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الفائت، وتوقعت تحقيق إيرادات بقيمة 12,1 مليار دولار في هذا الربع.

وانخفضت أسهم نتفليكس بنحو 5% لتصل إلى 82,85 دولارا في تداولات ما بعد الإغلاق.

ويأتي هذا التقرير المالي في الوقت الذي تُواصل فيه المنصة مساعيها للاستحواذ على شركة “وارنر براذرز ديسكفري”.

وأعلنت نتفليكس الثلاثاء عن تعديل شروط الصفقة المقترحة لتصبح نقدية بالكامل، ولطمأنة مساهمي “وارنر براذرز ديسكفري” بشأن تفاصيلها.

من المتوقع أن يُتيح التعديل إجراء تصويت للمساهمين على الصفقة بحلول نيسان/أبريل من هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس تيد ساراندوس “يواصل مجلس إدارة وارنر براذرز ديسكفري دعمه لهذه الصفقة ويوصي بها بالإجماع، ونحن على ثقة بأنها ستُحقق أفضل النتائج للمساهمين والمستهلكين ومبتكري الأعمال وقطاع الترفيه ككل”.

وأضاف “ستُساهم هذه الصفقة أيضا في توسيع نطاق الإنتاج والاستثمار في البرامج الأصلية في الولايات المتحدة بشكل كبير، مما يُعزز توفير فرص عمل ونمو القطاع على المدى الطويل”.

