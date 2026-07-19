تراجع أسواق الخليج مع تصاعد حدة التوتر بين أمريكا وإيران

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19 يوليو تموز (رويترز) – تراجعت معظم البورصات في منطقة الخليج اليوم الأحد مع تصاعد تبادل الهجمات في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم وتعزيز التوقعات برفع أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربات جوية على إيران لثامن ليلة على التوالي، بعد أن أفادت في وقت سابق بمقتل جنديين أمريكيين في الأردن وفقدان آخر في أعقاب هجوم إيراني.

وذكر الجيش الكويتي، الذي واجه هجمات إيرانية متواصلة أمس السبت، أنه اعترض سبيل المزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران اليوم الأحد. وذكر التلفزيون الرسمي في البحرين أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إيراني في اليوم نفسه.

ويأتي هذا التصعيد بعد انهيار وقف إطلاق النار المؤقت الأسبوع الماضي، مما زاد من المخاوف من الانزلاق مجددا إلى حرب شاملة.

وهبط المؤشر في قطر 1.5 بالمئة متأثرا بتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، ثلاثة بالمئة. وانخفض سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) اثنين بالمئة.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية أن قواتها أحبطت هجوما صاروخيا إيرانيا في وقت مبكر من صباح الجمعة، وأفادت وزارة الداخلية بإصابة طفل بشظايا ناجمة عن عملية الاعتراض.

واختتم المؤشر في السعودية التداولات دون تغير يذكر وزاد سهم أرامكو 0.6 بالمئة.

ومنذ بدء الحرب، حولت المملكة أكثر من 70 بالمئة من صادراتها اليومية المعتادة من النفط الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. وبلغ متوسط الشحنات من ينبع أربعة ملايين برميل يوميا في الأسابيع القليلة الماضية، مقارنة بنحو 973 ألف برميل يوميا قبل عام.

وارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بأكثر من أربعة بالمئة لتصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من شهر.

وهبط المؤشر في البحرين 1.2 بالمئة والمؤشر في الكويت 0.4 بالمئة، وتراجع أيضا المؤشر في سلطنة عمان واحدا بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)