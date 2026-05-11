تراجع إيرادات شركة سالك في دبي خلال الربع الأول بسبب الحرب

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

تراجعت إيرادات شركة “سالك ش.م.ع” المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي الذي شهد تعرض المدينة لضربات ايرانية بمسيرات وصواريخ في ظل الحرب في الشرق الأوسط.   

وذكرت وكالة أنباء الامارات أن الشركة حققت 728,9 مليون درهم حتى 31 آذار/مارس مقارنة بـ 751,6 خلال الفترة نفسها من العام 2025.

واستقر صافي الربح عند 369,3 مليون درهم مقارنة بـ 370,6 مليون درهم بتراجع طفيف نسبته 0,4% وبهامش صافي من الربح بلغ 50,7%، بحسب الوكالة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الشركة قولها إن هذا التراجع “يعود أساسا إلى انخفاض إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية نتيجة تراجع حركة المرور خلال الفترة بسبب الحدث الاستثنائي الذي أثر على أداء شهر آذار/مارس”.

بور-س ح/رض

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

