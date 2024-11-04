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تراجع التضخم في تركيا إلى 48,6% في تشرين الأول/أكتوبر (مسؤول)

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أظهرت بيانات رسمية الاثنين تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا بنسبة أقل من المتوقع إلى 48,6 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر، في وقت يحاول المسؤولون جاهدين خفض أسعار السلع الاستهلاكية المرتفعة.

وتراجع التضخم إلى 49,4 في المئة في أيلول/سبتمبر، أقل من المتوقع أيضا.

وبدأ البنك المركزي التركي رفع معدلات الفائدة العام الماضي للحد من ارتفاع الأسعار بعدما تخلى الرئيس رجب طيب إردوغان عن معارضته للسياسات النقدية المتشددة.

وفي أيلول/سبتمبر، أبقى المصرف المركزي معدل الفائدة الرئيسي مستقرا عند 50 في المئة للشهر السادس على التوالي.

وقال خبير الاقتصاد لدى شركة “كابيتال إيكونوميكس” نيكولاس فار إن “تراجع التضخم التركي بشكل أقل من المتوقع في تشرين الأول/أكتوبر.. سيقضي على الأرجح على أي آمال متبقية ببدء دورة تخفيف القيود النقدية هذا العام”.

وأضاف “يبدو أن المخاطر الآن تميل نحو خفض معدلات الفائدة حتى بعد توقعنا الحالي للفصل الأول العام المقبل”.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 2,9 في المئة على أساس شهري في تشرين الأول/أكتوبر، بحسب بيانات من مكتب TUIK للإحصاءات.

اش/لين/غ ر

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