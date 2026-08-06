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تراجع الملاحة بمضيقي هرمز وباب المندب بعد إعلان الحوثيين مهاجمة ناقلة سعودية

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نيودلهي 6 أغسطس آب (رويترز) – أظهرت بيانات للشحن البحري أن حركة الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب، الممرين البحريين الاستراتيجيين لمنطقة الخليج، انخفضت بشكل ملحوظ أمس الأربعاء مقارنة باليوم السابق.

ووفقا لبيانات الشحن الصادرة عن شركة كبلر فإن سفينتين فقط عبرتا مضيق هرمز، إحداهما سفينة شحن تحمل فحما وترفع علم بنما ودخلت الممر المائي، والثانية محملة بسلع أولية وترفع علم جزر مارشال وخرجت منه. ويمثل هذا انخفاضا مقارنة بثماني سفن في اليوم السابق.

وكان الممر المائي يشهد عادة عبور ما بين 130 و140 سفينة قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط وما أعقبه من رد إيراني بإغلاق المضيق.

وفي مضيق باب المندب، أظهرت بيانات كبلر أن سفينة واحدة فقط محملة بالسلع وهي سفينة شحن جاف ترفع علم جزر الباهاما عبرت المضيق أمس الأربعاء انخفاضا من 20 سفينة في اليوم السابق.

وأعلن الحوثيون في اليمن، المتحالفون مع إيران، أمس الأربعاء أنهم شنوا هجوما صاروخيا على ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل مدينة ينبع على البحر الأحمر وهجوما صاروخيا آخر على ناقلة نفط سعودية في خليج عدن.

ولم يصدر أي تأكيد من الجانب السعودي بشأن أي من الواقعتين.

ويفرض الحوثيون حصارا بحريا على السعودية في البحر الأحمر منذ الشهر الماضي ردا على ما يصفونه بالحصار السعودي على اليمن، وهو ادعاء ترفضه الرياض.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

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