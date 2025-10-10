تراجع النفط إلى ما دون 60 دولارا مع إعلان وقف النار في غزة

afp_tickers

3دقائق

انخفض سعر برميل النفط الأميركي الجمعة الى ما دون 60 دولارا، وهو أدنى مستوى له في ستة أشهر، مع دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، في سوق تعاني وفرة المعروض.

حوالى الساعة 14,40 بتوقيت غرينتش، تراجع سعر برميل خام غرب تكساس المرجعي تسليم تشرين الثاني/نوفمبر، بنسبة 2,15% ليصل إلى 60,19 دولارا، بعد أن انخفض إلى 59,57 دولارا، وهو أدنى مستوى له منذ نيسان/أبريل.

وانخفض برميل خام برنت بحر الشمال، تسليم كانون الأول/ديسمبر، بنسبة 1,96% ليصل إلى 60,19 دولارا.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ ظهر الجمعة (09,00 بتوقيت غرينتش)، على أن يتبعه خلال 72 ساعة إطلاق سراح الرهائن، تنفيذا لاتفاق تم التوصل إليه مع حركة حماس.

وعزا لقمان أوتونوجا، المحلل في شركة FXTM للتداول والاستثمار، لوكالة فرانس برس، تراجع أسعار النفط الى كون هذا الاتفاق “يخفض المخاطر الجيوسياسية” ويبدد “المخاوف المتعلقة بانقطاع الإمدادات”.

كما اشار محللون في شركة DNB Carnegie الى ان تراجع أسعار النفط الخام يعكس “مؤشرات واضحة الى وفرة العرض التي طال انتظارها في سوق النفط”، والتي لوحظت من خلال “الزيادة الحادة في النفط المنقول بحرا” وهو “مؤشر رئيسي الى ارتفاع المخزونات في البر خلال الأشهر المقبلة” .

خلال بضعة أشهر فقط، رفعت ثماني دول أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها (أوبك+) حصصها من إنتاج النفط إلى أكثر من 2,5 مليون برميل يوميا.

ويتناقض هذا الوضع بشكل صارخ مع الطلب “المستقر إلى حد كبير” على النفط، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وتطغى المخاوف من سوق غير متوازنة على الحرب في أوكرانيا وحزمة عقوبات جديدة أعلنتها الحكومة الأميركية الخميس على نحو خمسين شخصية وشركة وسفينة، غالبيتها في آسيا، متهمة بالمشاركة في بيع ونقل النفط والغاز الإيرانيين.

لول/ريم/ب ق