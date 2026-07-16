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تراجع شعبية رئيسة الوزراء اليابانية للمرة الأولى إلى ما دون 50%

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أظهر استطلاع نُشر الخميس أن نسبة تأييد الحكومة اليابانية بقيادة رئيسة الوزراء سناي تاكايتشي، انخفضت إلى ما دون 50% للمرة الأولى منذ توليها منصبها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبحسب استطلاع أجرته وكالة “جيجي”، يؤيد نحو 49% من اليابانيين حكومة تاكايتشي، فيما سُجّل أكبر تراجع في نسبة التأييد لدى الناخبين الذين هم في الستينيات من العمر، إذ تراجعت نسبة تأييدهم من 63,7% الشهر الفائت إلى 39,9%.

وبينما يواصل مؤيدو تاكايتشي الإشادة بقيادتها وجدارتها بالثقة، فإن الأسباب الرئيسية للاستياء، بحسب الاستطلاع، هي “عدم إمكانية توقع الكثير” و”اتباع سياسات سيئة”.

وحققت تاكايتشي فوزا ساحقا في الانتخابات المبكرة لمجلس النواب التي جرت في شباط/فبراير، مدفوعة خصوصا بشعبيتها لدى الناخبين الشباب الذين جذبتهم مهاراتها الدبلوماسية، وقربها من الناس، والتغيير الذي تمثله.

لكن في الوقت نفسه، تسببت تصريحاتها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والتي أشارت فيها إلى احتمال تدخل طوكيو عسكريا في حال وقوع هجوم على تايوان، إلى توتر العلاقات بين اليابان والصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.

تمو/رك/ع ش

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

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