تراجع صادرات النفط العراقية عبر هرمز إلى 10 ملايين برميل في نيسان/ابريل

أعلن وزير النفط العراقي الجديد السبت أن صادرات الخام العراقية عبر مضيق هرمز انخفضت من 93 مليون برميل إلى 10 ملايين برميل في نيسان/أبريل.

اعتاد العراق، العضو المؤسس في منظمة أوبك، تصدير غالبية نفطه عبر الممر المائي الحيوي، لكنه مثل غيره من المصدرين في المنطقة الغنية بالنفط، اضطر إلى البحث عن طرق بديلة بعد أن أغلقت إيران المضيق عمليا إثر بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.

وقال الوزير باسم محمد خضير خلال مراسم تسلمه منصبه إن “العراق كان يصدر عبر مضيق هرمز 93 مليون برميل شهريا، وخلال نيسان/أبريل الماضي صدرنا فقط 10 مليون برميل بسبب الحرب”.

واستقبلت محطات النفط في جنوب البلاد في نيسان/أبريل ناقلتين لتحميل النفط العراقي.

في الشهر الماضي، قالت بغداد إنها توصلت إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة وإيران للحد من تأثير حصار مضيق هرمز عليها، بعد أن أعلنت إيران أنها ستسمح للسفن العراقية بالمرور عبره.

كان العراق يصدر ما معدله 3,5 مليون برميل يوميا، توفر حوالى 90 بالمئة من إيرادات ميزانيته.

وبسبب تعطل الملاحة في هرمز، بدأ العراق بتصدير النفط باستخدام شاحنات صهاريج عبر سوريا، واستئناف تصدير كمية محدودة عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء جيهان التركي.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي الجمعة أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري صارت تسمح بمرور المزيد من السفن عبر مضيق هرمز الذي يعبره في وقت السلم نحو خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

