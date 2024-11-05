تراجع صافي دخل أرامكو السعودية 15 في المئة في الربع الثالث من 2024 (بيان)

afp_tickers

3دقائق

أعلنت شركة أرامكو السعودية الثلاثاء عن تراجع بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي في صافي دخل الربع الثالث من العام 2024، مع تواصل خفض الإنتاج وأسعار النفط.

وقالت المجموعة العملاقة، خامس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية والمملوكة بشكل كبير للدولة التي تعد أكبر مصدّر للنفط، في بيان إن الانخفاض من 32,58 مليار دولار العام الماضي إلى 27.6 مليار دولار، ناجم خصوصا عن تراجع أسعار النفط الخام.

وقالت الشركة في بيانها “تتأثر نتائج أعمال أرامكو السعودية وتدفقاتها النقدية في المقام الأول بأسعار المواد الهيدروكربونية والمنتجات المكررة والكيميائيات في السوق والكميات المباعة منها”.

ويبلغ إنتاج السعودية حاليا ما يقارب تسعة ملايين برميل يوميا، أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يوميا.

ويعكس الرقم المنخفض نسبيا سلسلة من قرارات خفض الإنتاج بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وقالت السعودية وسبعة أعضاء آخرين في مجموعة “أوبك+” للدول المنتجة للنفط الأحد، إنهم سيمددون الخفض الطوعي وقدره 2,2 مليون برميل تم الإعلان عنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 لمدة شهر آخر، حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتعدّ أرامكو درة تاج الاقتصاد السعودي والمصدر الرئيسي لتمويل “رؤية 2030” خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف لإعداد المملكة الخليجية لمرحلة ما بعد النفط.

وتمول أرباح الشركة مشاريع رئيسية بما في ذلك مدينة نيوم، المستقبلية المترامية الأطراف في شمال غرب السعودية ومطار عملاق في الرياض ومشاريع سياحية وترفيهية كبرى.

وأعلنت أرامكو عن أرباح قياسية في العام 2022 بعدما أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط، ما سمح للمملكة الخليجية بتسجيل أول فائض في الميزانية منذ حوالى عقد من الزمن.

لكن المجموعة العملاقة شهدت انخفاضا في أرباحها بمقدار الربع العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط وخفض الإنتاج.

وانخفضت الأرباح بنسبة 14,5 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، و3,4 في المئة في الربع الثاني.

ركب/ع ش/غ ر