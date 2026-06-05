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تراجع عدد مشاهدي يوروفيجن هذا العام عقب مقاطعة دول للمسابقة بسبب مشاركة إسرائيل

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تابع مسابقة “يوروفيجن” للأغنية الأوروبية هذا العام 131 مليون مشاهد، على ما أفاد منظمو أكبر حدث موسيقي في العالم، بتراجع قدره 35 مليون مشاهد عن العام السابق، وذلك عقب مقاطعة خمس دول للمسابقة احتجاجا على مشاركة إسرائيل.

وفازت بلغاريا بـ”يورفيجن” 2026 للمرة الأولى في تاريخها، بعدما هيمنت المغنية دارا بأغنيتها “بانغارانغا” على النسخة السبعين لهذا الحدث الموسيقي والتلفزيوني، فيما حلت إسرائيل في المركز الثاني.

وانسحبت هولندا وأيسلندا وإسبانيا وايرلندا وسلوفينيا من المسابقة هذه السنة، بينما رفضت ثلاث دول منها بثّ عروض المسابقة.

سُجّلت أعلى نسبة مشاهدة للمسابقة في فنلندا (93%)، والسويد (86%)، والنروج (83%)، والدنمارك (79%).

في مختلف أسواق البلدان الـ35 التي شملها الإحصاء، سجّلت الحفلة النهائية نسبة مشاهدة تلفزيونية بلغت 42,6% في المعدل.

وكانت نسبة المشاهدة بين الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما أعلى، إذ بلغت 54,8%.

وأشار اتحاد البث الأوروبي إلى تراجع نسب المشاهدة بمقدار 3,8 ملايين في بولندا، و3,7 ملايين في بريطانيا، و3,3 ملايين في فرنسا، مقارنة بنسب مشاهدة المسابقة في السنة الفائتة.

وحصدت “يوروفيجن” أكثر من مليار مشاهدة عبر انستغرام هذا العام.

رجم/رك/جك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية