تراجع في أسعار النفط وترقب لاجتماعات مصارف مركزية

تراجعت أسعار النفط الأربعاء في اليوم التاسع عشر من الحرب في الشرق الأوسط، مع إعلان العراق استئنافا جزئيا عبر تركيا لصادراته من الخام المعطلة جراء إغلاق مضيق هرمز، وسط ترقب لاجتماعات مصارف مركزية خصوصا الاحتياطي الفدرالي والمركزي الأوروبي.

وفي التداولات الصباحية، خسر برميل غرب تكساس الوسيط، وهو الخام المرجعي الأميركي، نحو 1,20 في المئة من سعره ليبلغ 102,18 دولار. أما برميل برنت بحر الشمال، المرجعي عالميا، فتراجع بنسبة 2,62% إلى 93,69 دولار.

وكان العراق أعلن الأربعاء استئناف جزء من صادراته، بما يصل إلى 250 ألف برميل يوميا، عبر ميناء جيهان التركي، بعد التوصل لاتفاق مع سلطات إقليم كردستان لضخها عبر الأنابيب.

ورأت المحللة إيبك أوزكارديشكايا أن “المنطقة تعيد ترتيب أمورها في مواجهة احتمال أن يطول النزاع”.

من جهة أخرى، بدأ طرح كميات من النفط من المخزونات الاستراتيجية لبلدان وكالة الطاقة الدولية، على أن تتسارع هذه الوتيرة بحلول نهاية آذار/مارس.

ورأى المسؤول عن استراتيجية الاستثمار في مصرف “سيتيه جستيون” جون بلاسار أن هذا التراجع في أسعار النفط “يدعم معنويات المستثمرين”.

وانعكس تراجع أسعار النفط تحسنا في أسواق الأسهم الأوروبية صباح الأربعاء، خصوصا في باريس ولندن وفرانكفورت، مع ارتفاعات بقيت ما دون الواحد في المئة.

في غضون ذلك، تتجه أنظار المستثمرين الى اجتماعات تعقدها مصارف مركزية.

ورأى المحلل مايكل وان أن “مهمة البنوك المركزية لا تزال شاقة، إذ تواجه معادلة صعبة بين ارتفاع أسعار النفط وعدم اليقين المحيط بالتداعيات المحتملة للنزاع في إيران”.

ويعقد الاحتياطي الفدرالي الأميركي اجتماعا في وقت لاحق الأربعاء، ويرجح أن يبقي خلاله الفوائد على معدلاتها الحالية. كما يمكن للمصرف المركزي أن يؤشر الى أنه غير مستعد لخفضها بسبب المخاوف من عودة التضخم بفعل الحرب.

وأوضح المحلل كريستوفر ديمبيك أن السوق “تقدّر حاليا أن احتمال رفع الاحتياطي الفدرالي الفائدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بات أعلى من احتمال خفضها”.

بدوره، يعقد المصرف المركزي الأوروبي اجتماعا الخميس. وأكدت رئيسته كريستين لاغارد أن المؤسسة ستقوم بكل ما هو “ضروري” لضمان أن “يظل التضخم تحت السيطرة” في مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بسبب الحرب.

فسز/كام/ح س