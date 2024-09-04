تراجع مبيعات السيارات الألمانية في آب/اغسطس

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أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات السيارات الجديدة تراجعت في ألمانيا في آب/اغسطس، مدفوعة بالتراجع القياسي للطلب على المركبات الكهربائية في أكبر سوق للسيارات في أوروبا.

تم تسجيل 197,322 سيارة جديدة في ألمانيا الشهر الماضي، وفق ما أعلنت هيئة النقل الفدرالية KBA، في تراجع بنسبة 27,8 في المئة عن العام السابق.

وجاء التراجع نتيجة “انخفاض تاريخي” في مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، وفق ما ذكر اتحاد مستوردي السيارات VDIK، إذ هبطت المبيعات بنسبة 68,8 في المئة إلى أكثر بقليل من 27 ألف وحدة.

يعود التراجع جزئيا إلى المقارنة مع آب/اغسطس 2023 عندما سارع سائقون لشراء مركبات كهربائية قبل نفاد حزم دعم حكومية معيّنة.

لكن مبيعات المركبات الكهربائية في ألمانيا تتراجع طوال العام غداة الإلغاء التدريجي لحوافز الشراء، ما يفاقم الصعوبات بالنسبة لشركات تصنيع السيارات في وقت تواجه أهدافا أكثر تشددا مرتبطة بالمناخ في السنوات المقبلة ومنافسة أكثر حدة من الخارج.

وقال المحلل لدى EY كونستانتين غال إن قطاع المركبات الكهربائية “تراجع في ألمانيا”، مضيفا بأنه لا يتوقع بأن يسجّل تحسّنا كبيرا في الفترة المقبلة.

وأكد أن “الزبائن يفضّلون حاليا محرّكات الاحتراق إذا قرروا شراء سيارة جديدة في الأساس”، متوقعا بأن تكون مبيعات المركبات الكهربائية هذا العام أقل “بشكل كبير” مما كانت عليه في 2022 و2023.

وعزز تراجع الطلب على المركبات الكهربائية المخاوف حيال قطاع السيارات الأوسع إذ صدر إعلان صادم عن “فولكسفاغن” هذا الأسبوع بأنها تفكر في إغلاق مصانع في ألمانيا لأول مرة.

وأعلنت “أودي” التابعة لـ”فولكسفاغن” في تموز/يوليو احتمال إغلاق معملها في بروكسل لإنتاج المركبات الكهربائية.

وتعهّد وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل الأربعاء بحوافز حكومية جديدة لشراء المركبات الكهربائية.

مفب/لين/نور