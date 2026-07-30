تراجع معظم أسواق الخليج مع استئناف الهجمات بين أمريكا وإيران

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30 يوليو تموز (رويترز) – أغلقت معظم البورصات الرئيسية في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الخميس، مع تراجع معنويات المستثمرين وسط تزايد المخاوف من تصعيد الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعلن الجيش الأمريكي أنه ضرب عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للطائرات المسيرة، في عملية استمرت ساعتين بعد أن أطلقت طهران صواريخ باليستية على قوات أمريكية بالشرق الأوسط.

وشنت الولايات المتحدة والسعودية أمس الأربعاء غارات على فصائل مدعومة من إيران في العراق، في أول مشاركة سعودية معترف بها بشكل معلن في غارات جوية تقودها الولايات المتحدة.

وجاءت هذه العملية ردا على هجمات بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية ضد منشآت نفطية سعودية.

وتراجع المؤشر القطري 0.9 بالمئة، وسجلت جميع الأسهم المكونة له انخفاضا، بما في ذلك أكبر بنك في الخليج، بنك قطر الوطني، الذي انخفض 1.4 بالمئة.

وأعلنت شركة المرافق الإيطالية “إديسون” يوم الثلاثاء أن شركة «قطر للطاقة» أبلغتها بأنها لن تتمكن من تسليم ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال، مع تمديد حالة «القوة القاهرة» حتى نهاية سبتمبر أيلول. وإديسون من أكبر عملاء قطر للطاقة في أوروبا.

وظل تركيز المستثمرين منصبا على التوترات الجيوسياسية المستمرة واضطرابات مسارات الشحن. وقال هاني أبو عاقلة، كبير محللي السوق لدى ( إكس.تي.بي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، إن الحذر قد يستمر في التأثير سلبا على الأسواق المحلية مع استمرار حالة ضبابية بشأن الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وعوض المؤشر القياسي السعودي خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا بنسبة 0.4 بالمئة، مدفوعا بزيادة 2.9 بالمئة في أسهم أكبر بنك في البلاد، وهو البنك الأهلي السعودي.

وبالرغم من أن المؤشر السعودي سجل انخفاضا للشهر الرابع على التوالي، إلا أنه لا يزال يتفوق على معظم الأسواق الإقليمية، باستثناء عمان، مدعوما بزيادة صادرات النفط الخام عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وأظهرت بيانات حكومية أولية اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة انكمش في الربع الثاني 4.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مما يسلط الضوء على التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط على أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ومنطقة الخليج بشكل عام.

وانخفض مؤشر دبي الرئيسي 0.1 بالمئة، في حين ارتفع مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي في عمان 0.1 بالمئة. وانخفض المؤشر الرئيسي في البحرين 0.2 بالمئة، وصعد المؤشر في الكويت ثلاثة بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 بالمئة.

وأعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس أن هجوما بطائرة مسيرة تسبب في الحريق الذي اندلع بسفينتين لنقل الغاز في ميناء دمياط على البحر المتوسط، مؤكدا أن الحريق، الذي اندلع في اليوم السابق، كان هجوما وليس حدثا عارضا.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )