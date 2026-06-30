تراجع معظم أسواق الخليج وسط غموض محادثات الدوحة بين إيران وأمريكا

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30 يونيو حزيران (رويترز) – اختتمت معظم بورصات الخليج تعاملات اليوم الثلاثاء على تراجع وسط شكوك حول مدى إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل أربعة أشهر.

وذكر مسؤول قطري أن مبعوثين أمريكيين لن يعقدوا اجتماعا رفيع المستوى في الدوحة مع إيران، مشيرا إلى أن محادثات فنية ستعقد خلال الأسبوع الجاري حول قضايا تشمل أمن المنطقة والتي قد يجر ترقيتها إلى مستوى رفيع.

وقالت إيران أمس الاثنين إنه لم يجر التخطيط لعقد أي اجتماعات، بعد تبادل إطلاق صواريخ خلال مطلع الأسبوع اختبر وقف إطلاق النار المؤقت. وأكدت طهران أن زيارة وفدها الفني إلى قطر لا علاقة لها بزيارة الأمريكيين، مشيرة إلى عدم ترتيب عقد أي محادثات.

وصعد المؤشر في السعودية قليلا 0.1 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم شركة أكوا باور 2.8 بالمئة.

ونزل مؤشر الأسهم في دبي 0.6 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.8 بالمئة على خلفية تقارير أفادت بأن البنك يدرس الاستحواذ على فرع بنك إتش.إس.بي.سي في تركيا.

وقال دانيال تقي الدين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي لينكس كابيتال، إن سهم بنك الإمارات دبي الوطني قد يظل تحت الضغط على المدى القريب في وقت يقيم فيه المستثمرون مخاطر تتعلق برأس المال والاندماج والتنفيذ المرتبطة بصفقة خارجية كبيرة محتملة أخرى بعد فترة وجيزة من عرضه للاستحواذ على حصة 26 بالمئة في بنك آر.بي.إل الهندي.

وأضاف أن وضع موضع قدم أوسع نطاقا في تركيا وجنوب آسيا على المدى الطويل قد يساعد في تنويع الأرباح وتقليل الاعتماد على السوق المحلية وتعزيز آفاق النمو طويلة الأجل للبنك.

وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.4 بالمئة.

ونزل المؤشر القطري 0.1 بالمئة، وسط تراجع سهم بنك قطر الوطني (كيو.إن.بي)، أكبر مقرض في المنطقة، 2.2 بالمئة.

وارتفع المؤشر في البحرين 0.1 بالمئة، وصعد المؤشر العماني 0.6 بالمئة، بينما تراجع المؤشر في الكويت 0.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تقدم مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.3 بالمئة، بفضل صعود معظم الأسهم المدرجة عليه.

وأعلن صندوق النقد الدولي أمس الاثنين أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن مراجعتين للبرنامج الاقتصادي، مما قد يتيح لها تمويلا بنحو 1.6 مليار دولار يتوقف على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق عليه.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )