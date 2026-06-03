تراجع معظم بورصات الخليج مع تعثر مساعي إنهاء حرب إيران

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من عتيق شريف

3 يونيو حزيران (رويترز) – تراجعت معظم البورصات الرئيسية في منطقة الخليج اليوم الأربعاء مع اشتداد الأعمال القتالية عقب تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الجيش الأمريكي إن الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت ومواقع أخرى جرى اعتراضها أو فشلت، في حين وصلت المساعي الدبلوماسية بين واشنطن وطهران إلى طريق مسدود.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مقر الأسطول الخامس الأمريكي.

وأشار الطرفان الأسبوع الماضي إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي، لكن لم يتم التصديق رسميا على أي اتفاق.

وانخفض المؤشر القياسي للسوق السعودية 0.1 بالمئة متأثرا بتراجع سهم البنك السعودي الفرنسي 2.9 بالمئة وسهم أرامكو السعودية 0.4 بالمئة .

وأظهر استطلاع أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة نما في مايو أيار بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر، مدعوما بارتفاع الطلب المحلي واستقرار سلاسل التوريد، لكثة ثقة الشركات ظلت ضعيفة وسط الحرب الدائرة في المنطقة.

وقال جوزيف ضاهرية، المدير الإداري في تيكميل، إن بورصات الخليج تراجعت مع تزايد حذر المستثمرين، لكن الآمال في تحقيق انفراجة دبلوماسية ربما تحد من المزيد من الخسائر.

وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية المحلية القوية ربما تساعد في دعم الثقة.

وانخفض المؤشر الرئيسي في دبي 0.8 بالمئة مع تراجع سهما إعمار العقارية وبنك دبي الإسلامي بذات النسبة عند 2.4 بالمئة.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر 0.4 بالمئة.

وتراجع المؤشر القطري 0.1 بالمئة مع انخفاض سهم شركة صناعات قطر 1.4 بالمئة.

وخسرت المؤشرات في عُمان والكويت والبحرين بواقع 1.3 بالمئة و0.4 بالمئة و0.2 بالمئة على الترتيب.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )