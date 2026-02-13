ترامب: “الخوف” دافع قوي في المفاوضات الصعبة مع إيران

فورت براج (نورث كارولاينا) 13 فبراير شباط (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة لجنود أمريكيين إن نهج إيران في المفاوضات النووية “صعب”، مشيرا إلى أن إثارة الخوف في طهران قد تكون ضرورية لحلّ المواجهة سلميا.

وذكر ترامب خلال وجوده في قاعدة فورت براج بولاية نورث كارولاينا أمام مجموعة من الجنود “من الصعب التوصل إلى اتفاق معهم (إيران)… أحيانا لا بد من إثارة الخوف. فهذا هو الشيء الوحيد الذي سيحسم الوضع”.

جاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن مسؤولون أمريكيون إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط.

وأشار ترامب أيضا في تصريحاته إلى قصف الولايات المتحدة لمواقع إيران النووية في يونيو حزيران الماضي.

وقال ترامب في وقت سابق إنه يجري إرسال حاملة الطائرات الأكبر في العالم لكي تكون “جاهزة” إذا فشلت المفاوضات مع إيران.

وتوسطت عُمان في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن هذه المحادثات سمحت لطهران بقياس جدية واشنطن وأظهرت قدرا كافيا من التوافق لاستمرار المسار الدبلوماسي. ولم يُعلن بعد عن موعد ومكان الجولة المقبلة من المحادثات.

وسافر ترامب إلى فورت براج للقاء القوات الخاصة التي شاركت في العملية الجريئة التي نفذت في الثالث من يناير كانون الثاني للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وينفي مادورو، الذي يواجه تهما تتعلق بالإرهاب وتهريب المخدرات في محكمة أمريكية، ارتكاب أي مخالفات ويصر على أنه الزعيم الشرعي لفنزويلا. وفي الأسابيع التي تلت القبض على الزعيم الفنزويلي، عمل ترامب مع خليفة مادورو المؤقتة ديلسي رودريجيز وسعى إلى السيطرة على صناعة النفط في البلاد.

وتضم فورت براج حوالي 50 ألف جندي في الخدمة، وتقع في واحدة من الولايات التي تحتدم فيها المنافسة في البلاد.

ومن المتوقع أن تشهد ولاية نورث كارولاينا منافسة شرسة على مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات الكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني. وستكون أيضا واحدة من أهم الولايات الحاسمة لانتخابات الرئاسة في 2028.

وخلال الزيارة، خالف ترامب الأعراف الرئاسية وألقى خطابا سياسيا صريحا أمام الجنود، وانتقد خصومه السياسيين وحذر من أن الديمقراطيين سيقوضون الجيش إذا فازوا بالسيطرة على الكونجرس في الانتخابات.

وانخفضت معدلات تأييد ترامب منذ تنصيبه في يناير كانون الثاني 2025، إذ يشعر الناخبون بالقلق بشكل أساسي من ارتفاع تكاليف المعيشة.

(إعداد محمد عطية وعبد الحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )