ترامب: “دول كثيرة” سترسل سفنا لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا

14 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن دولا كثيرة سترسل سفنا حربية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا، لكنه لم يفصح عن الدول التي ستُقدم على هذه الخطوة.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال “سترسل دول كثيرة، ولا سيما تلك المتضررة من محاولة إيران إغلاق مضيق هرمز، سفنا حربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لإبقاء المضيق مفتوحا وآمنا”.

وعبر ترامب عن أمله في أن ترسل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى سفنا إلى المنطقة.

وجاء في المنشور “في غضون ذلك، ستشن الولايات المتحدة قصفا عنيفا على طول الساحل، وستواصل استهداف القوارب والسفن الإيرانية وإغراقها”.

ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق بشأن ما إذا كانت أي دول وافقت على إرسال سفن.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)