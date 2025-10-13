The Swiss voice in the world since 1935
ترامب: “سيكون رائعا التوصل إلى اتفاق سلام” مع إيران

تم نشر هذا المحتوى على
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين في كلمة أمام الكنيست أنه يريد اتفاق سلام مع طهران بعدما انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل لشن ضربات على مواقع نووية في إيران في وقت سابق من هذه السنة.

وقال ترامب “سيكون رائعا التوصل إلى اتفاق سلام” مع إيران مضيفا “ألن يرضيكم هذا؟ ألن يكون ذلك جميلا. أظن أنهم يريدون ذلك أيضا”.

وشدد على أن الكرة في ملعب إيران لإبرام أي اتفاق.

ثم أضاف مخاطبا القيادة الإيرانية “نحن مستعدون عندما تكونون مستعدين” للتوصل إلى اتفاق.

ودافع ترامب عن انسحاب واشنطن من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي مثّل لفترة طويلة نقطة شائكة في علاقات إسرائيل مع عدوها اللدود.

وقال ترامب “طويتُ صفحة الاتفاق النووي الإيراني، وكنت فخورا جدا بذلك”.

وتابع “حتى بالنسبة لإيران التي ألحق نظامها الكثير من الدمار بالشرق الأوسط فإن يد الصداقة والتعاون ممدودة”. 

وأضاف “يريدون إبرام اتفاق، وسنرى إن كنا نستطيع فعل شيء ما”. 

وقال “لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل تكنّ أي عداء للشعب الإيراني. كل ما نريده هو العيش بسلام”.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

