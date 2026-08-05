ترامب: “مناقشات جيدة للغاية” بين أمريكا وإيران

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من تالا رمضان وكانيشكا سينغ

دبي/واشنطن 5 أغسطس آب (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته أجرت “مناقشات جيدة للغاية” مع إيران خلال مفاوضات استمرت طوال أمس الثلاثاء، مما عزز التوقعات بقرب نهاية الصراع المستمر منذ خمسة أشهر.

وانخفضت أسعار النفط وقفزت الأسهم في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء بعدما سجلت وول ستريت مستويات غير مسبوقة وسط آمال في إمكانية التوصل قريبا إلى اتفاق يعيد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقال ترامب لفوكس نيوز “كانت لديهم مفاوضات طوال اليوم”. وأضاف أن مضيق هرمز “سيفتح قريبا جدا”، محذرا “إذا تراجعوا مرة أخرى، فسيتعرضون لضربات قاسية جدا”.

وكثيرا ما هدد ترامب بشن ضربات واسعة النطاق إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق، لكنه كان يتراجع ويتحدث عن إحراز تقدم في محادثات لم تنجح حتى الآن في إنهاء الأعمال القتالية.

ونقل موقع أكسيوس عن مصدرين من المنطقة ومسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق مؤقت لإعادة فتح المضيق بموافقة سلطنة عمان التي تسيطر على جزء من الممر المائي. وأضاف التقرير أن واشنطن تستهدف الإعلان عن الاتفاق اليوم.

لكن وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلت عن مصدر مطلع قوله إن التوصل إلى اتفاق مع عمان بشأن المضيق، الذي كان يمر عبره عادة نحو خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، سيتأخر “ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديد إيران”.

* قطر تشير أيضا إلى تقدم في المحادثات

لم يحقق ترامب بعد الأهداف التي حددها في بداية الحرب، وهي تفكيك برنامج إيران النووي والحد من قدرتها على مهاجمة خصومها في المنطقة وتهيئة الظروف التي تسمح للإيرانيين بالإطاحة بحكامهم من رجال الدين.

وأوقفت إيران معظم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، في حين تواصل واشنطن فرض حصار على الشحن والموانئ الإيرانية.

وكانت قطر قد قالت في وقت سابق إن الوسطاء يحرزون تقدما في الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع، حتى بعد نفي طهران وجود محادثات جارية.

وقال الديوان الأميري في قطر إن ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ناقشا، خلال اتصال هاتفي أمس، الجهود المبذولة لتضييق الخلافات بين واشنطن وطهران وتعزيز فرص التوصل إلى تسوية مستدامة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن المحادثات مع عمان بشأن العبور من المضيق إيجابية ومستمرة، وإنها تركز على تحديد ممرات ملاحية آمنة. وأضاف أن المسار الذي يجري التفاوض عليه يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية والأمن القومي لكل من إيران وسلطنة عمان.

وتطالب إيران منذ فترة طويلة بالسيطرة على المضيق، وتقول إنه يجب أن تتقاسم إدارته مع عمان التي تطل على الجهة المقابلة. ورفضت طهران الأسبوع الماضي اقتراحا عمانيا كان سيسمح بالإشراف المشترك على المضيق وتحصيل رسوم طوعية من السفن.

وفرض الحوثيون في اليمن المتحالفون مع إيران حصارا بحريا على السعودية في البحر الأحمر، مما زاد من القيود المفروضة على طرق تصدير النفط. وقال مسؤولون هنود إن مقذوفا أصاب سفينة ترفع العلم الهندي قرب اليمن، مما أدى إلى انقلابها وغرقها، لكن جرى إنقاذ جميع البحارة الأربعة عشر الذين كانوا على متنها.

وأفادت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة بمقتل ما لا يقل عن 17 بحارا في 64 واقعة في مضيق هرمز منذ بدء الحرب في 28 فبراير شباط.

ويضاف ذلك إلى العدد الذي أعلنته الحكومة الإيرانية، وهو مقتل 50 شخصا وإصابة 500 في ضربات أمريكية منذ تجدد الأعمال القتالية في أواخر يونيو حزيران، وهو عدد أعلنته إيران قبل أن تقول إن ضربة أمريكية على قشم في أواخر يوليو تموز قتلت زوجين وابنهما البالغ من العمر عامين.

وفي المجمل، أعلنت إيران مقتل أكثر من 3400 شخص منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 فبراير شباط، بينما أعلنت الولايات المتحدة مقتل 18 من أفراد جيشها.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)